Teatro em dois formatos

Baseada no diário e na vida de Anne Frank e estreada no ano passado em casa, em Idanha-a-Nova, ‘O Anexo’ é a proposta do grupo de teatro Ajidanha para a edição deste ano do Festival de Teatro de Machico, chegou a ser anunciado no ano passado, mas acabou por não poder vir. O espectáculo será apresentado hoje às 21 horas no Fórum Machico. Amanhã há outra produção para ver no âmbito...