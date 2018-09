Teatro de rua com vinho e Bolo do Caco

O Teatro Bolo do Caco associou-se à Festa do Vinho e apresenta-se amanhã na placa Central da Avenida Arriaga com ‘Contadores de Estórias e Lendas do Vinho’, onde junta textos originais e adaptações a partir de recolhas. Às 19 horas.

‘Contadores de Estórias e Lendas do Vinho’ está dividido em quatro partes, em cada uma delas a ser apresentada em forma de teatro de rua. São contos...