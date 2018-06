Taxista morre com um tiro na R. Brava

Um homem com cerca de 70 anos morreu, ontem de manhã, no Caminho Chão, no concelho da Ribeira Brava, na sequência de um disparo de uma arma.

Segundo o DIÁRIO apurou, a vítima foi encontrada pelo próprio filho no interior da sua habitação, tendo o mesmo pedido socorro através do 112.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, por volta das 11 horas, que se deslocaram ao local mas já nada puderam fazer para o salvar, uma vez que a vítima já se encontrava cadáver.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também foi chamada ao local, tendo depois sido solicitada a presença da Polícia Judiciária (PJ), que tem a incumbência da investigação deste tipo de mortes.

Sabe-se que o homem era um conhecido taxista daquela localidade, ainda no activo. Um dos mais antigos da praça da Ribeira Brava.

Não há muitos pormenores sobre esta situação, mas tudo indica que não há envolvimento de terceiros.