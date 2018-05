Taxista fica com 300€ furtados via Internet e é absolvido

O tribunal da Instância Local da Comarca da Madeira absolveu, no passado dia 20 de Abril, um taxista da região de Lisboa que era acusado de ter preparado uma falsa mensagem de correio electrónico do Montepio para obter os dados de acesso de banca online de uma cliente madeirense e efectuar uma transferência de 300 euros da conta desta.

O caso remonta a 8 de Abril de 2015, altura em que uma assistente social da Madeira recebeu na sua caixa de correio electrónico uma mensagem que julgava ter sido remetida pelo seu banco, o Montepio, a lhe pedir a confirmação dos dados de acesso ao serviço de ‘homebanking’. A cidadã enviou os dados solicitados, sem se aperceber que estava a ser vítima de ‘phishing’, uma técnica de crime informático. Tais dados foram depois utilizados para aceder ao serviço bancário e transferir 300 euros para a conta de Hugo Pires, um taxista de 40 anos, residente no Cacém. Ao detectar a retirada não autorizada daquela quantia, a assistente social apresentou queixa na justiça. A PJ investigou e o Ministério Público acusou o referido profissional do volante dos crimes de acesso ilegítimo e furto.

Agora, a juíza da Instância Local da Comarca da Madeira veio a absolver Hugo Pires, que nem compareceu ao julgamento. Segundo a magistrada, apesar do dinheiro ter ido parar à conta do taxista, “ficou por demonstrar que foi o arguido quem criou ou expediu o e-mail com o logotipo do Montepio e, deste modo, acedeu aos dados pessoais da ofendida e posteriormente procedeu à transferência” de dinheiro.

A sentença não esclarece se o banco ressarciu a cliente das verbas retiradas da sua conta. Caso não o tenha feito, restará à assistente social madeirense interpor uma acção civel contra o taxista para tentar reaver o dinheiro. M. F. L.