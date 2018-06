Taxas de cemitério ‘enterram’ autarca socialista

“Os ‘exercícios de contabilidade’ e informações comunicadas ao DIÁRIO” pelo vereador do PS em Câmara de Lobos, Amândio Silva, “são falsas, ‘obscenas e vergonhosas’”, conclui a autarquia presidida por Pedro Coelho.

Esta foi a reacção do executivo PSD à notícia veiculada na edição impressa do DIÁRIO da passada sexta-feira, dia 15, sob o título ‘Morrer pode custar “valores obscenos e vergonhosos”. Em causa, o teor das conclusões e apreciações que constam na proposta de deliberação sobre Regulamento dos Cemitérios Municipais, subscrita por Amândio Silva para ser discutida e votada na próxima reunião de Câmara.

Acontece que vindo a público os argumentos do autarca socialista, o contra-ataque da Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL), em defesa da sua reputação, não se fez esperar. No próprio dia o gabinete da presidência emitia um comunicado a esclarecer as falsas informações produzidas pelo vereador na oposição. Pedro Coelho assina os oito pontos onde rebate as informações plasmadas na proposta do PS, mostrando desta forma que as mesmas são “comprovadamente inverídicas e erróneas”, conclui.

Além de devolver à procedência a adjectivação que atenta ao bom nome da actual governação municipal, o executivo de Pedro Coelho coloca em causa os demais argumentos, porque “inspirado num estudo da DGAL com informação desactualizada, incorrecta e imprecisa” o vereador do PS “para além de não ter tido a capacidade para interpretar a informação nele constante, produziu um conjunto de raciocínios que esta Câmara Municipal tem dificuldade em qualificar, apenas e só com o objectivo de denegrir a actuação da Câmara Municipal”, acusa.

Tanto assim é que “as taxas ‘inventadas’” por Amândio Silva “não têm qualquer correspondência com a realidade do concelho de Câmara de Lobos”, garante.

No extenso rol de argumentos a rebater os considerandos do proponente, lembra que ainda há quatro meses o vereador do PS também aprovou “quer na Câmara Municipal quer na Assembleia Municipal” (unanimidade) as taxas dos cemitérios de Câmara de Lobos fixadas no respectivo Regulamento que também fora objecto de consulta pública.

Porque as correspondentes taxas municipais em vigor podem ser consultadas no site da Câmara Municipal, o actual executivo deixa claro que os valores invocados pelo socialista “são falsos”.

“Falta de preparação para exercer as funções”

Depois de comparada a realidade do município de Câmara de Lobos com outros municípios, Pedro Coelho arrasa Amândio Silva. Lamenta que, “uma vez mais”, o vereador do PS “tenha demonstrado a sua falta de preparação para exercer as funções que lhe foram confiadas e a falta de capacidade para analisar informação sobre a regulamentação e a actividade municipal disponível publicamente e facilmente consultável no site da CMCL”. Acrescentou ainda que “bastava, ao senhor vereador ter tido o simples cuidado de consultar o Regulamento dos Cemitérios Municipais do Concelho de Câmara de Lobos que foi aprovado recentemente pelo próprio vereador e que se encontra disponível desde 2 de Fevereiro de 2018 no site da Câmara Municipal, para ter constatado as imprecisões do referido estudo da DGAL”, considera.Esclarece ainda que o Regulamento, elaborado pelos serviços municipais, além de cumprir todo o procedimento administrativo e legal inerente à elaboração de regulamentos municipais, teve sempre o voto favorável de Amândio Silva. Foi assim a 4 de Dezembro de 2015, quando sob proposta do executivo municipal, foi aprovado, por unanimidade, o início do procedimento de elaboração do presente regulamento. A votação consensual repetiu-se a 18 de Maio de 2016, quando foi aprovado o projecto de Regulamento na reunião de Câmara. O mesmo aconteceu a 23 de Setembro de 2017, quando foi presente na reunião de Câmara o relatório final de discussão pública do Projecto de Regulamento, sobre o qual não ocorreu nenhuma sugestão ou proposta de alteração. O mesmo resultado unânime verificou-se na Assembleia Municipal do dia 15 de Dezembro de 2017 o Projecto de Regulamento dos Cemitérios Municipais de Câmara de Lobos.Descrita a calendarização dos procedimentos, conclui que “os valores ‘inventados’ por Amândio Silva não correspondem às taxas que efectivamente constam da tabela e que estão em vigor actualmente”.