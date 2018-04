Taxa turística só em Novembro de 2019

Depois da reunião de 3 de Abril entre a Câmara do Funchal e a ACIF (Associação de Comércio e Industria), há novos desenvolvimentos assumidos por parte de Paulo Cafôfo.

Numa exposição de motivos que será enviada hoje a Cristina Pedra Costa, o presidente da CMF informa que a autarquia foi ao encontro das preocupações expressas na referida reunião, e que a nova taxa municipal turística só entra em vigor no mês de Novembro de 2019, um ano após o que era inicialmente desejado pelo executivo, segundo apurou o DIÁRIO. Cafôfo quis “consensualizar” a proposta que considera “uma mais-valia para a cidade”.

Segundo soubemos a principal preocupação dos hoteleiros e agentes de turismo ouvidos pelo presidente da Câmara residia exactamente na questão da data da implementação da taxa turística, pois se fosse aplicada antes de Novembro de 2019, poderiam ser os grupos hoteleiros madeirenses a ter que arcar com as despesas perante os operadores internacionais. Essa preocupação foi evidenciada por António Trindade, administrador do grupo Porto Bay, que sublinhou isso mesmo na entrevista que concedeu ao DIÁRIO, no passado dia 8 de Abril.

Justifica agora Paulo Cafôfo: “Esta é a nossa forma de trabalhar. Perante as preocupações ouvidas, sendo certo que não conseguiremos que todos os agentes do sector concordem com a nossa proposta, a prioridade é consensualizar ao máximo as posições a bem do desenvolvimento do Funchal. A taxa turística evita aumentar os impostos sobre os funchalenses, sobre quem vive na cidade, aplicando-se sobre quem a visita, a usufrui e que implica um custo permanente para o cuidado da cidade e do concelho”.

No documento enviado à ACIF, o presidente da Câmara do Funchal detalha os motivos que estiveram na base do lançamento da taxa turística. Desde a perda de receita da câmara, na sequência da baixa da carga fiscal aos munícipes (IMI e IRS), a aplicação da derrama sobre o IRC, no âmbito do lucro tributável para empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros, representou cerca de 1 milhão de euros em receitas, o que é insuficiente para fazer frente às necessidades de investimento. Explica Paulo Cafôfo que a gestão da CMF tem sido feita de “forma responsável, equilibrada e socialmente justa”, mas que o investimento de que o Funchal carece necessita de receitas municipais “com a justa contribuição de todos aqueles que o usufruem”.

Frisando que não quer penalizar o contribuinte, o presidente da câmara anuncia como vai ser aplicada a taxa turística. Será cobrada por dormida e por hóspede, com idade superior a 13 anos, que se aloje em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, até ao limite de 7 dormidas por estadia. A liquidação e arrecadação da taxa vai competir às pessoas singulares ou colectivas (estabelecimentos hoteleiros), que explorem os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local. O valor da taxa será, como o DIÁRIO adiantou, de 1 euro por noite até ao valor máximo de 7 euros.

As receitas da taxa turística terão de ser aplicadas em projectos, estudos, equipamentos ou infra-estruturas que produzam impacto directo ou indirecto na promoção e qualidade do turismo no Funchal, numa perspectiva de crescimento sustentável e a prazo.

Paulo Cafôfo volta a comprometer-se com a criação de uma comissão mista entre a autarquia e a ACIF que decida a total afectação das receitas aos objectivos delineados, bem como a participação dos agentes do sector na definição das prioridades sobre todas as matérias relevantes, em particular quanto à execução das receitas e projectos.

CDS contra

Entretanto o vereador Rui Barreto considerou, ontem, “desastroso” e “inapropriado” lançar uma taxa turística no Funchal, quando o aeroporto é fortemente condicionado por questões atmosféricas e pelos limites dos ventos, sendo o único aeroporto em toda a Europa com essa limitação. Rui Barreto disse que vai votar contra a proposta e lançou um repto a Paulo Cafôfo: “Fazia um favor à Região se intercedesse junto do primeiro-ministro no sentido de obrigar a ANAC a alterar os limites mandatários dos ventos que condicional a operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.”