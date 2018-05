Taxa portuária eliminada baixa preços ao consumidor

O Governo Regional aprovou, quinta-feira, o diploma que elimina integralmente a Taxa de Uso de Porto – TUP Carga na Região.

A medida, que permitirá diminuir os custos dos bens importados, representa, segundo o vice-presidente do Governo Regional, um grande esforço financeiro do Executivo madeirense e pretende promover a competitividade das empresas regionais com a redução de constrangimentos inerentes à actividade económica numa região insular e ultraperiférica.

De acordo com Pedro Calado a decisão vai ao encontro das expectativas dos diversos agentes ligados à actividade económica e está alinhada com a prática no sector.

“Estas medidas mostram aos nossos empresários que não estão sozinhos e que o Governo não só está com eles, como também tem uma estratégia de apoio à actividade económica e empresarial, tentando minorar, ao máximo, os custos que pesam sobre as empresas, contribuindo assim para que estas possam tornar-se mais competitivas e ter mais sucesso, atraindo também novos mercados nacionais e internacionais para os seus produtos”, acrescentou o vice-presidente.

Por outro lado, considerou Pedro Calado, a eliminação da taxa portuária para a carga terá um impacto directo no consumidor final, uma vez que reduzirá os custos das mercadorias e matérias primas que entram na Região.

“O que efectivamente se pretende com a implementação desta medida é que o consumidor final pague menos”, garantiu o vice-presidente, reforçando que esta alteração visa beneficiar a população em geral, uma vez que se traduz num forte contributo para procurar reduzir a factura que as famílias da Região terão de pagar pela aquisição dos seus bens.

Esta decisão vem na sequência de um conjunto de medidas já tomadas pelo Executivo, com vista a assegurar a convergência dos portos da Região aos do continente, pois a Administração de Portos da Madeira (APRAM), desde de 2014, eliminou a taxa para toda a movimentação de carga, graneis, sólidos e líquidos, ‘flats’ e contentores cheios dedicados à exportação de produtos regionais. Posteriormente, em Setembro 2017, o Governo Regional deliberou a isenção da Tarifa de Tráfego de Passageiros a aplicar aos navios ferry, assim como a aplicação de taxas reduzidas e uniformizadas para todas as operações de carga rodada transportada nesses navios.

Para uma região insular como a nossa, acrescentou Pedro Calado, “o sector dos transportes marítimos é particularmente importante para garantir o acesso a bens e o escoamento de produtos regionais. Assim, a política do Governo Regional é a de criar melhores condições para favorecer a competitividade das nossas empresas e a redução de custos para a população na aquisição de bens, acompanhando sempre que possível as regras e condições de outros portos nacionais”.