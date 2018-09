Tarifa social da água chega à Ribeira Brava

O PSD quer implementar a tarifa social da água de forma automática na Ribeira Brava, que deverá ser estendida aos bombeiros daquele município (que asseguram a emergência e socorro também no concelho vizinho da Ponta do Sol), e ainda isentar as taxas fixas da água, do saneamento e dos resíduos a todos aqueles que beneficiam deste tarifário.

