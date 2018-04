Tarefa cada vez mais complicada

O União perdeu ontem, por 2-1, diante do FC Porto B, em jogo da 32.ª jornada da II Liga, em que os ‘dragões’ arrancaram uma reviravolta no marcador, no segundo tempo.

Depois do defesa dos madeirenses Lourenço assinar o primeiro golo da partida, aos 45 minutos, a formação ‘azul e branca’ conseguiu reagir à contrariedade após o intervalo, invertendo o resultado com os golos de Yahaya, aos 49, e Madi, aos 57.

Com este desfecho, o União não conseguiu sair dos lugares de despromoção, seguindo no 18.º posto, com os mesmos 32 pontos, enquanto que o FC Porto ascendeu ao quinto lugar, agora com 52. A partida até começou numa toada de inoperância, com as duas equipas a embrulharem-se num futebol inconsequente, em que os ‘azuis e brancos’, apesar de mais pressionantes, revelavam dificuldades no último passe.

A comprovar essa fragilidade, o primeiro remate do jogo enquadrado com a baliza surgiu já perto do minuto 20, quando o portista Madi tentou a sorte, de longe, merecendo intervenção atenta de Chastre.

Apesar do aviso, os madeirenses não conseguiram libertar-se da pressão contrária, e mesmo explorando o contra-ataque, as suas movimentações revelavam-se inócuas, permitindo aos dragões manterem o desafio controlado. Quando o nulo parecia que iria prevalecer até ao intervalo, o União, mostrou-se letal na única oportunidade que criou no primeiro tempo, inaugurando o marcador, aos 45, num desvio de Lourenço, na sequência de um livre.

No regresso do descanso o FC Porto manteve o ritmo dominador, mas conseguiu aperfeiçoar a sua intencionalidade, recuperando o empate aos 49, numa escapada e finalização de Yahaya, após passe de Romário. A reacção dos insulares à contrariedade não demorou mais de cinco minutos, quando Junior, num remate fugaz, permitiu a defesa da tarde ao guardião portista Diogo Costa. O susto não fez os jovens ‘dragões’ tirarem o pé do acelerador, e aos 57 capitalizaram sua maior qualidade individual, com um remate de primeira de Madi, à entrada da área, que pautou a reviravolta.

Os madeirenses demoraram a responder, permitindo aos locais ainda ameaçarem o ampliar da vantagem, nomeadamente num livre de Bruno Costa, e só nos instantes finais conseguiram rondar a baliza portista, mas sem a objectividade.