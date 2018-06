TAP em peso na Madeira e com agenda cheia

O conselho de administração da TAP reúne-se esta segunda-feira na Madeira, com uma agenda que inclui assuntos internos da própria empresa mas também iniciativas de cooperação com o Governo Regional. A companhia estará representada ao mais alto nível, com a presença dos presidentes executivo e do conselho de administração, Antonoaldo Neves e Miguel Frasquilho, respectivamente, além de outros administradores, como o madeirense Bernardo Trindade.

Da agenda consta um almoço na Quinta Vigia, oferecido pelo presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque. Pelas 15h00, no salão nobre do Governo Regional, na Avenida Zarco, terá lugar a cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre a Secretaria do Turismo e Cultura e a TAP, que visa assegurar o desenvolvimento de acções conjuntas no contexto das comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo. Depois desta cerimónia, o conselho de administração realiza uma reunião destinada a analisar assuntos internos da companhia.

A organização de reuniões da empresa de forma descentralizada, fora da capital do país, é uma das práticas que a nova administração da TAP pretende instituir. Ainda este ano deverá ser organizado um encontro nos Açores.

Ventos, preços altos, mobilidade...

Os encontros e eventos de trabalho desta segunda-feira acontecem num momento em que, na Madeira, há várias questões em discussão que envolvem a principal companhia aérea portuguesa. Desde logo, há os preços das viagens da TAP para a Região.

Ainda ontem o presidente do Governo Regional classificou como “escandaloso” que a transportadora nacional imponha viagens a 500 euros para a Madeira quando pratica tarifas de 50 euros para cidades italianas. A revisão do modelo de subsídio de mobilidade é outro tema que indirectamente envolve a TAP, tal como o cancelamento de voos devido aos ventos no Aeroporto da Madeira ou por motivos operacionais.