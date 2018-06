Tão difícil manter Joel como deixá-lo sair

Dos 21 jogadores que, no plantel do Marítimo, transitam para a próxima temporada, há um que pode sair: Joel Tagueu. O avançado camaronês, 24 anos, está no Marítimo a título de empréstimo, cedido pelo Cruzeiro de Belo Horizonte, com quem os verde-rubros têm um protocolo de cooperação. Mas com contrato até ao final da temporada de 2019.

Chegado ao Marítimo no mercado de Janeiro, depressa o jogador maritimista se impôs, de tal jeito que se tornou, em 15 jogos, no melhor marcador da equipa na I Liga, com 9 golos anotados. O que levou a que Joel esteja a ser cobiçado por outros emblemas, num negócio que será intermediado pelo agente Jorge Mendes, que entretanto estabeleceu uma parceria com o Cruzeiro para colocar na Europa dez jogadores deste clube de Belo Horizonte.

Nesta eventual transação, tem o Marítimo direito a uma percentagem, estabelecida no contrato de cedência, mas o clube madeirense quer manter o jogador, mesmo sabendo que será difícil concretizar este desejo. Carlos Pereira admite mesmo que será muito complicado manter o jogador, mas também assegura que não será fácil a sua saída.

Neste contexto, e no âmbito das boas relações com o Cruzeiro – recentemente Carlos Pereira e o presidente do clube brasileiro reuniram-se, ao almoço, em Lisboa, no propósito de estreitar as relações entre os dois clubes – o presidente do Marítimo pretende um jogador em troca com Joel. O desejado, também ponta de lança, é Sassá, brasileiro de 24 anos, que fez a sua formação no Botafogo e representa o Cruzeiro há três temporadas, sendo titular. Uma ambição que não será fácil de concretizar, tendo em linha de conta a qualidade de Sassá que, por outro lado, está no lote de jogadores que a direcção do Cruzeiro pretende vender, de forma a equilibrar a sua saúde financeira. Ou, em último caso, será apenas o Marítimo ressarcido da verba a que tem direito, de acordo com o valor que a transferência de Joel venha a atingir.

Maioria mantém-se

Relativamente aos outros jogadores com contrato, tudo indica que todos devem permanecer no Marítimo, mesmo que existam sondagens para a transferência de um ou outro jogador. Será o caso de Pablo Santos, de quem se falou do interesse do Saint Etiénne de França, mas sem qualquer proposta concreta até ao momento. Refira-se que transitam para a próxima temporada os seguintes elementos: Charles e Amir (guarda-redes); Nanu, Bebeto, Diney, Zainadine, Pablo Santos, Dráusio, Rúben Ferreira e Fábio China (defesas); Jean Cléber, Fabrício Baiano, Gamboa, Filipe Oliveira e Jorge Correa (médios); Edgar Costa, Rodrigo Pinho, Joel Tagueu, Everton, Ricardo Valente e Ibson (avançados).

Diney e Broetto por definir

Neste lote não está incluído o guarda-redes brasileiro Rafael Broetto, que foi o único jogador do plantel sem qualquer minuto de utilização em qualquer competição, e cuja situação está por definir. Já Diney poderá ser emprestado a outra colectividade.

Carlos Pereira garantiu que tem assegurados quatro jogadores para posições chave da equipa, cuja orientação ainda é uma incógnita, pois tudo indica que Daniel Ramos vai mesmo sair, admitindo, contudo, com o novo treinador (caso Daniel abandone mesmo o barco) sejam feitos alguns reajustamentos no plantel, com uma ou outra saída, para uma ou outra entrada, de acordo com as necessidades que esse treinador venha a encontrar.