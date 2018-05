Tanak vence na Lousada e lidera Rali de Portugal

O estónio Ott Tänak (Toyota Yaris) manteve o ritmo que o levou ao triunfo no Rali da Argentina, em Abril, para vencer ontem o primeiro troço cronometrado da 52.ª edição do Rali de Portugal, em Lousada.

Na superespecial de estreia da sexta prova do campeonato do mundo de ralis, o terceiro da classificação de pilotos superou a concorrência, ao percorrer os 3,36 quilómetros do Eurocircuito da Costilha em 2.34,3 minutos. O piloto da Toyota gastou menos quatro décimas de segundo do que o finlandês Teemu Suninen e do que o francês Sébastien Ogier, ambos em Ford Fiesta.

Joaquim Alves (Skoda Fabia R5) foi o português mais rápido no arranque do Rali de Portugal, a 10,3 segundos do vencedor.

Quanto ao madeirense Diogo Soares, a tripular um Peugeot 208 R2, inserido na Peugeot Rally Cup Ibérica 2018, ainda não era conhecido, no fecho da nossa edição o seu resultado final.