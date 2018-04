Talento regional no ‘Aqui Acolá’

Nem só de talentos nacionais e internacionais se fará a edição de 2018 do Festival Aqui Acolá, que vai decorrer de 10 a 13 de Maio em vários palcos da vila da Ponta do Sol. O evento terá uma forte componente regional com sete grupos que, segundo a organização, representam o que de melhor se faz na música na Região e que virão certamente abrilhantar ainda mais um programa que integra, como o DIÁRIO previamente anunciou, actuações de Mafalda Veiga, Dead Combo e Mercedes Peon.

As sete formações musicais da Região a integrar o ‘Aqui Acolá’ são tão diversas como o programa do Festival. Vários géneros foram escolhidos e serão estrategicamente executados nos vários palcos do evento conforme o enquadramento e hora.

Assim, no primeiro dia do Festival, 10 de Maio, toca a excelência do Jazz com o Madeira Jazz Collective. No dia 11, Elisa e Tiago animarão o final da tarde e abrirão o apetite para aquela que será a noite mais alternativa do festival, quando irão actuar Dead Combo e Mercedes Peon.

No sábado, dia 12, o Funchal Baroque Ensemble apresenta um concerto de música clássica e o Fado das Quinas, com o seu fado de fusão, vão preparar a noite para o grande concerto de Mafalda Veiga.

No último dia do festival, o destaque vai para os irreverentes Camachafones que vão certamente animar as ruas da Ponta do Sol, num dia em que também marcam presença no evento o quarteto Moritz, com a música tradicional da Madeira, e a Orquestra de Salão Imperatriz Sissy, um projecto no mínimo curioso pela forma com fundem géneros .

A organização garante ainda ao DIÁRIO que “se houvesse mais dias de festival ainda haveria mais grupos a integrar o programa, mas não sendo possível incluir, ficarão para próximas edições”, garantem.

Refira-se ainda que o Festival Aqui Acolá, sendo assumidamente um festival multidisciplinar, lançou também um concurso de arte pública para os artista plásticos da Região. As propostas, que podem incluir Instalação, Arte Ecológica, Novos Media, Arte Digital e/ou Performance, devem ser enviadas até quinta-feira, dia 26, através do email arte.aqui.acola@gmail.com.

Madeira Jazz Collective

Numa Região onde há perto de 2 décadas o jazz começou a florescer, músicos de Jazz nasceram nesta terra e foram procurar mais conhecimento em outros sítios, outros ficaram por cá contribuindo para a cultura da Madeira. Nasceu também o Festival Internacional de Jazz do Funchal, por onde já passaram grandes lendas e revelações do Jazz mundial.

O Madeira Jazz Collective é o resultado desta persistente e douradora actividade na Região e a confluência de um grupo de músicos com objectivos em comum.

O repertório centra-se praticamente em originais. Cada músico escreveu um tema especificamente para o concerto de apresentação do Funchal Jazz 2015 tendo como base a linguagem do jazz. No entanto, graças a iniciativa e adesão ao projecto existem mais temas a “cozinhar” e músicos interessados em dar o seu contributo quer ao nível instrumental e composicional.

Elisa & Tiago

Elisa Silva, natural da Ponta do Sol, teve presente o contacto com a música desde muito cedo, começando a cantar aos 7 anos de idade. Começando nos Festivais Infantis, actua agora um pouco por toda a Madeira, fazendo parte de vários projectos nos quais se inclui um Tributo a Maria Rita com os DonaZica, apresentado recentemente. Os estilos musicais variam entre soul, pop e clássicos com uns leves toques de jazz mas o ambiente intimista está presente em todas as actuações.

Tiago Silva é um jovem que começou por criar versões suas de músicas em jeito de brincadeira e carregá-las para o Youtube, acompanhando-se à guitarra, e desde então nunca mais parou. Os estilos musicais vão desde o lado muito doce da música brasileira até à agressividade do rock, passando por muita Pop. Tem vindo a actuar um pouco por toda a Região em diversos projectos dos quais se destaca a banda Jamie & The Marx e participou na edição de 2017 do The Voice Portugal.

Estes dois artistas iniciaram no ano passado esta parceria, Elisa & Tiago, que já tem vindo a dar muitos frutos, actuando tanto espaços intimistas como grandes palcos. O repertório é variado, com temas que viajam desde alguns dos maiores clássicos até aos maiores hits da actualidade, com versões muito próprias interpretadas por vozes e guitarra acústica.

Funchal Baroque Ensemble

Duas vozes instrumentais (flautas) acompanhadas por uma linha de baixo (cravo e violoncelo) serão os protagonistas do percurso musical deste concerto. Em linha com as características do imaginário narrativo barroco, desde a imitação dos cantos dos pássaros da Sonata in imitation of the birds de William Williams até as alusões teatrais da Suite II en trio de Marin Marais, o programa visa apresentar uma exaustiva galeria de artifício sonoros dedicados à representação dos mais estupefactivos efeitos e afectos musicais. Mais, passando pelos virtuosismos rítmico e melódicos da Trio-Sonata em sol menor de Georg Philipp Telemann e pelas doze miniaturas musicais das Folies Francaises de François Couperin (cravo solo), representativas do universo íntimo da feminilidade, não será transcurada a ocasião de admirar a estonteante expressividade do violoncelo que, abandonando por um momento a imprescindível função de acompanhamento, irá assumir o deslumbrante papel de protagonista na Sonata V de Antonio Vivaldi.

Fado das Quinas

Fado das Quinas junta cinco elementos oriundos de diferentes géneros musicais: Caio Oliveira, baterista e percussionista, Miguel Marques, baixista, Emanuel Faria, viola clássica, Pedro Marques, guitarra portuguesa e Sofia Ferreira, fadista. Juntos fundiram as sonoridades dos seus instrumentos adicionando ao tradicional fado, ritmos dos 4 cantos do mundo.

O Fado um género musical tão peculiar e tão português, é infelizmente um dos menos ouvidos pelos jovens, por esse motivo o Fado dos Quinas apresenta temas para todos os gostos musicais, tendo como objectivo agradar a todas as faixas etárias com temas desde hip-hop, samba, dixie, rock e muitos mais, mas sempre mantendo o fado como base nunca esquecendo as suas raízes e poemas retirados do baú.

Camachofones

Os Camachofones formaram-se em Agosto de 2013. O intuito foi de fazer arte de rua. O palco mais puro que a arte pode ter, pois a rua é o palco de todos nós podemos usufruir a liberdade de comunicar usando a música como veículo de emoções A banda é composta por dois naipes: Sopros (2 trompetes; 2 Saxofones; Tuba) e Percussão, incluindo na percussão um instrumento menos comum chamado de Tubofone. Tocam originais e covers. Apesar do repertório não se definir sob nenhum estilo em particular, este navega em alguns universos discerníveis - Afrobeat, rock, jazz, Funk.

Quarteto Moritz

Desde há muito que o braguinha era relacionado apenas ao universo da música tradicional rural, cingido a uma prática popular.

Ainda sendo de relevante importância para a cultura popular, mostrou-se sempre algo rudimentar, sem desfazendo a perícia desses tocadores no ponteio de um bailinho.

Tem sido um dos instrumentos que maior crescimento de praticantes e repertório se tem verificado na Madeira devido maioritariamente à aposta do seu ensino a crianças e jovens nas escolas e associações da Região.

Com o descobrimento – há pouco menos de vinte anos – de repertórios eruditos praticado no Funchal do século XIX, a sua prática tem vindo a registar um maior número de praticantes que revelam tanto uma maior exigência técnica, bem como tem despoletado o surgimento de novas composições e adaptações dedicadas ao braguinha.

Neste presente cenário, surge o Quarteto Moritz pela Associação Musical e Cultural Xarabanda, para mostrar o braguinha num panorama musical que remete às suas raízes, mas com sentimentos do presente.

Orquestra de Salão Imperatriz Sissy

A “Orquestra de salão Húngara Imperatriz Sissi” foi fundada em 2009 por

músicos húngaros residentes na Ilha da Madeira, com o objectivo de manter viva a ligação histórica da Monarquia Austro-Húngara com a Madeira. Esta ligação remonta ao século XIX quando Sissi adorou as duas visitas que fez à Madeira.

A Orquestra pretende cultivar estas memórias históricas organizando concertos e outros eventos culturais incluindo a música e dança típicas desta época: Aberturas, árias e duetos de Operetas, valsam e danças húngaras e rapsódias escritas por compositores Austro-Húngaros.

Para além disso, a Orquestra produziu já vários espectáculos tais como:‘Romantic Winter Wonderland – uma noite de Opereta vienense e teatro Musical’ (incluindo actuação de danças de salão) e também ‘Magic of the Musicals’, ‘Sonho duma noite de Verão’ - no Monte Palace – um concerto com as canções mais conhecidas de musicais famosos com a participação de vários cantores internacionais.