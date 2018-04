Talento na ponta dos pés

Matilde Gouveia, que faz parte da Escola de Dança do Funchal, trouxe para a Madeira o 1.º lugar em Ballet Clássico no ‘Festival Norte Dança’, que decorreu este fim-de-semana no Porto. Uma distinção que não estava à espera, mas que encheu de orgulho a bailarina que, com apenas 11 anos de idade, dança com’ gente grande’.

“Eu estava bastante confiante, mas dei uma descaída durante a coreografia, porque não me consegui colocar bem em cima da ponta, mas continuei e quando saí do palco comecei a ficar nervosa a pensar o que é que os júris iriam pensar de mim e se iria ou não ficar no pódio”, contou.

Quando soube que, afinal, tinha sido a vencedora na categoria ‘Pequenos Bailarinos’ não cabia em si de felicidade e percebeu que tudo tinha valido a pena para sentir o sabor da vitória.

“Depois de ter acordado cedo nesse dia, viajado para lá e trabalhado durante todas as férias da Páscoa, percebi que tinha valido a pena receber aquela distinção, mas o sentimento é um pouco estranho, porque quando recebi o prémio comecei a tremer e a chorar. No entanto, só me apercebi que tinha alcançado o primeiro lugar algum tempo depois quando cai na realidade. Mas é algo que nunca mais esqueço, até porque estavam a concorrer mais 30 pessoas a esse lugar”, disse, frisando que esta é também uma forma de dar a “conhecer a Madeira lá fora”.

Além deste prémio, Matilde Gouveia venceu ainda outro quando subiu ao palco e fez dueto com Joana Dias, onde concorreram a dançar contemporâneo.

“Senti muito orgulho na Escola de Dança do Funchal, porque não seríamos o que somos hoje sem aquilo que lá aprendemos com a professora Vanessa Fernandes. E é maravilhoso dançar com a Matilde, porque temos uma técnica conjunta que combina muito bem e além de colegas também somos amigas”, disse Joana Dias, que acompanhou a bailarina ao DIÁRIO para a realização da entrevista.

Na oportunidade, Matilde Gouveia revelou que o gosto por este estilo de arte surgiu ao acaso quando, aos três anos, a mãe decidiu inscrevê-la na dança porque, na altura, sentia que ela estava “demasiado focada na escola”.

“Não senti que tinha gosto pela dança ou que tinha jeito para dançar. O que aconteceu foi que a minha mãe inscreveu-me na dança para eu ter uma outra actividade para além da escola”, explicou.

Em termos futuros, quer seguir uma carreira ligada a esta área mas antes quer passar pelo Conservatório Nacional, sempre com a ideia de voltar para a Madeira, até porque tem três sonhos: abrir uma escola de dança na Região, ser professora e promover as artes, de forma que estas sejam valorizadas, porque “temos muitos talentos”.