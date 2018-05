‘Tactilis’ investe 17 milhões e cria 300 postos de trabalho

A empresa ‘The Power of Touch’, companhia especializada em tecnologia biométrica, pretende sediar na Madeira uma nova fábrica, cujo investimento ascende a 17 milhões de euros.

A decisão, resultante dos diversos contactos desenvolvidos pelo Governo Regional, foi protocolada, no passado sábado à tarde, num memorando de entendimento assinado entre a Vice-presidência do Governo Regional, através da Invest Madeira, e a empresa accionista ‘Tactilis’, que visa estabelecer a promoção da inovação tecnológica e o investimento directo estrangeiro na Madeira.

A fábrica, a construir na Zona Franca da Madeira, será a primeira da área da electrónica (investigação, desenvolvimento e produção), a instalar-se na Região e será responsável pela produção de cartões biométricos, uma ferramenta contra o roubo de identidade e fraude, mais concretamente, um computador com o formato de cartão de crédito (smart card), que utiliza a identificação biométrica do utilizador para proporcionar uma elevada segurança e proteger os dados pessoais em várias aplicações.

Uma oportunidade que o vice-presidente Pedro Calado, considera extremamente proveitosa para a Madeira, sobretudo do ponto de vista da atracção de investimento estrangeiro que, devido ao grau de penetração em mercados estratégicos, a empresa de Singapura poderá proporcionar.

“A aposta do Governo Regional em políticas públicas que estimulem um ambiente favorável à tecnologia e à inovação e que criem requisitos consistentes para que a competitividade e a produtividade das empresas cresçam, tem dado resultados consistentes. E esta visão para a modernização e inovação tecnológica motivou a ‘Tactilis’ a escolher a Região como local demonstrador deste projecto pioneiro na área tecnológica”, sublinha Pedro Calado.

O vice-presidente reforça, também, o grande empenho e trabalho político e técnico realizado nos últimos dois anos pelo Governo Regional, que permitiu a deslocalização deste importante investimento para a Madeira, uma vez que o mesmo, numa determinada altura, foi pensado para o continente português.

Por outro lado, lembra ainda o governante, a instalação desta empresa na Região é relevante para a economia regional, nomeadamente pela criação de postos de trabalho qualificado.

“Estima-se que, num período de três anos, sejam criados mais de 300 postos de trabalho, sendo que 30% serão engenheiros”, assegura o governante, realçando ainda que do investimento de 17 milhões de euros a realizar pela empresa, 3 serão para projectos de inovação e desenvolvimento (I&D).

Do memorando de entendimento resulta ainda a realização de um protocolo de colocação e desenvolvimento curricular com a Universidade da Madeira, para garantir estágios aos alunos que escolham esta vertente tecnológica.

Além desta parceria com a UMa, a ‘Tactilis’ tem, neste momento, parcerias com várias empresas regionais, como a Mc Computadores, SA, a XGT Soluções informáticas SA (Membro do XIS Grupo), a GesTools ACP, a Gestão Online Lda. e a NearSoft Solutions.

Desde 2016

O contacto entre a ‘Tactilis’ e o Governo Regional reporta a 2016. Na edição de 13 de Outubro daquele ano, o DIÁRIO dava conta das palavras do director comercial da ‘Tactilis’, Simon Donnellan que, vindo de Singapura, mostrou-se surpreendido e impressionado com a Madeira e “com a visão do Governo Regional para a modernização e inovação económica”, destacando que “a segurança que se faz sentir na ilha e o ambiente propício ao desenvolvimento de produtos tecnológicos”.

Em 1 de Novembro de 2017 seria o presidente do Governo a informar que a empresa basearia a sua sede na Madeira. Não baseou mas vai montar uma importante polo de exportação para o mercado europeu e americano.