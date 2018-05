Tabua protesta por paragem de autocarro

Os utentes das carreiras de transporte público da freguesia da Tabua estão desagradados pelo facto de ter sido retirada a paragem junto ao cemitério da localidade reclamando uma reposição da mesma ou que seja encontrada uma solução para minimizar actuais constrangimentos.

Com a conclusão das obras junto à rotunda a paragem foi suprimida para não afectar o normal fluxo automóvel numa via com intenso tráfego, uma situação que implica aos locais uma descida do autocarro no Lugar-de-Baixo ou na Ribeira Brava fazendo o percurso a pé infringindo as regras de trânsito para peões uma vez que têm de atravessar o túnel ignorando a sinalização de proibição e colocando em risco a segurança pessoal.

Alertam que algumas desses utentes são estudantes que têm de deslocar-se para a escola ou fazer o trajecto inverso, mais um motivo para que um grupo de cidadãos não deixe de manifestar a sua perplexidade.

Ao nosso jornal consideram que a reposição da paragem não é tão difícil quanto isso, basta que, sublinham, haja boa-vontade antes que aconteça um acidente grave no interior dos túneis quando crianças ou idosos arriscam atravessar os túneis.

Embora afastando qualquer responsabilidade na matéria, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava recorda que as obras desencadeadas no local foram efectuadas pelo Governo Regional e a gestão do trânsito rodoviário é da competência do Executivo através da Via Expresso. Ainda assim, disse estar a tentar estudar uma solução: “Ou iremos sensibilizar a empresa Rodoeste para que faça um pequeno desvio ao centro da freguesia, ou tentaremos construir um espaço para que os autocarros possam parar, de qualquer maneira considero que a primeira solução é a mais razoável e mais confortável porque o espaço junto à rotunda ou junto ao cemitério é demasiado curto para estarmos a realizar alterações”. V.H.