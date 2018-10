Isto é que vai ser um 31!

1 - Vespas

O clube Vespas apresenta o reputado DJ alemão Deniz Bul, numa noite em que os três espaços da Avenida Sá Carneiro estarão interligados, além de haver uma zona exterior também para diversão. Nas Vespas actua ainda o DJ residente Oxy. No Jam estarão Ricardo Campos e Maurílio Freitas. No Marginal actuam Migs e Nelson Caires. A entrada tem um custo de 10 euros com direito...