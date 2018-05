Tabalhar emoções para uma vida feliz

Há quem defenda que o amor próprio, a auto-confiança e um pensamento positivo são as chaves para uma vida feliz porque quem se conhece a si próprio entende melhor os outros e consegue tirar partido das dificuldades do dia-a-dia. Foi com base nesta metodologia que duas irmãs madeirenses, Alexandra e Carolina, criaram um projecto pioneiro na Madeira, há cerca de um ano, que tem no ‘coaching’ (actividade de formação pessoal) a sua ferramenta de trabalho. A marca chama-se ‘Alexandra e Carolina - Coaching, Guidance, Inspiration’ e nasceu de uma necessidade sentida por ambas.

“Eu vim da área da educação e percebi que faltava uma estrutura de apoio à família em termos emocionais. Senti que as mães se desorganizavam muito após a maternidade por sentirem que a vida deixara de ser o que era”, começa por explicar Alexandra, enquanto alerta para o facto de a mulher acumular os papéis de mãe, esposa, dona de casa e profissional, exigindo de si própria perfeição em todas as tarefas.

Por outro lado, Carolina, mãe de uma adolescente, sentiu na pele o desafio de conciliar a vida familiar com a profissional e de ser, ao mesmo tempo, uma mãe presente e uma bancária competente. “Durante anos quis ter tempo para a família. Comecei por ser bancária, mas devido aos horários mudei para delegada de saúde até que o meu marido teve uma proposta de trabalho para a África do Sul”, relembra Carolina que na altura abdicou de tudo para seguir o marido. Passou a ter tempo para a família, mas em contrapartida faltava-lhe a parte profissional. É nessa altura que Carolina entra num conflito interno, o mesmo que a irmã Alexandra sentia em relação ao sistema educativo, dando origem a pesquisas sobre desenvolvimento pessoal.

Hoje o trabalho de Alexandra e Carolina passa por ajudar as mulheres a saberem gerir todos os seus papéis (mãe, esposa, trabalhadora) mantendo o equilíbrio emocional em todas as áreas, seja pessoal, familiar financeira ou social. Além disso, trabalham com crianças e adolescentes em termos de comportamentos e emoções para que sejam adultos com uma preparação mais adequada aos desafios da sociedade.

Além dos programas de ‘coaching’, iniciaram em Abril workshops colectivos direccionados a mulheres de todas as idades.

“Quando comecei o trabalho de desenvolvimento pessoal, percebi que ninguém trabalha emoções e as pessoas crescem sem perguntar o que lhes faz feliz”, explica Carolina, salientando o facto de muitas mães querem mudar o comportamento dos filhos sem terem a noção de que os filhos são o reflexo dos pais e por detrás de um comportamento diferente há uma mensagem que é possível analisar.

O trabalho de ‘coaching’ é desenvolvido através dos projectos ‘Power You’ cujo objectivo é dar a cada pessoa o poder de decidir o que fazer com a sua vida. Trabalham o ‘Power Woman’ para mulheres de todas as idades, ‘Power Kids’, para crianças e ‘Power Teen’ direcionado a jovens e adolescentes. Todos eles têm como base o método ‘Heal Your Life’, de Louise Hay, uma das pioneiras mundiais do desenvolvimento pessoal, falecida em 2017 com 92 anos. Um dos seus ensinamentos assenta na ideia de que ‘não importa o que nos acontece, importa sim a nossa atitude perante a situação’.

A ideia de criar uma empresa que pudesse ajudar os outros existe há dois anos, mas concretizou-se apenas em Junho de 2017 com a criação da marca, do ‘site’ e dos programas para mulheres e adolescentes. O ‘Power Kids’ arrancou apenas em Fevereiro deste ano e os workshops foram lançados em Abril.

O trabalho de ‘coaching’ assenta em programas de quatro meses para as mulheres e os adolescentes e aulas mensais de desenvolvimento de inteligência emocional para as crianças.

Nos quatro meses é feito um trabalho exaustivo para perceber o problema e apontar soluções. “Há primeiro um despertar de que a pessoa pode mudar alguma coisa na sua vida, depois tentamos perceber que comportamentos podem estar a condicionar aquilo que deseja, segue-se a descoberta dos valores que realmente são importantes no dia-a-dia, as crenças que fazem sentido à vida e a partir daí desenrola-se um trabalho individual onde cada caso é único e pessoal.

O projecto de Alexandra e Carolina é feito sobretudo ‘on-line’, através do ‘site’ e do Facebook. Para as crianças as sessões realizam-se na Escola da Felicidade, na Rua da Carreira.

As ‘coach’ Alexandra e Carolina acreditam que um dos principais problemas da sociedade de hoje é as pessoas não acreditarem nas suas capacidades. Com isso vem a falta de amor-próprio e a baixa auto-estima.

É aqui que entram em acção, ajudando a gerir as emoções diárias e a dar um equilíbrio para atingir os objectivos. Carolina salienta o facto de as respostas estarem sempre dentro de cada um. “Não há receitas para dar às pessoas, simplesmente ajudamos cada uma a consciencializar-se daquilo que quer e a tomar o caminho certo para alcançar o que pretende”, acrescenta Alexandra frisando que ser positivo não é fingir que as coisas estão bem, é ter uma perspectiva positiva perante a vida e tirar proveito de coisas menos boas.

Ambas gostariam que este projecto pudesse chegar ao maior número de pessoas que lidam com diversas dificuldades e seria bom implementar a metodologia nas escolas para que os professores pudessem aplicá-la junto das crianças.

Carolina diz que este projecto é procurado sobretudo por mães desesperadas com o comportamento dos filhos ou sem saber como conciliar a vida familiar com a profissional, mas o ideal é que esta ajuda especializada possa chegar antes do caos e do desespero. Segundo as especialistas, o segredo para uma vida feliz é simples: “trabalhem o vosso amor-próprio, conheçam-se profundamente e atrevam-se a ser felizes estando bem convosco e com a vida”.