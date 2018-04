Suspensão a Costinha afasta-o do jogo com o Leixões

O treinador do Nacional, Costinha, foi castigado com 11 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência de declarações consideradas “lesivas da honra e reputação” dos árbitros. O técnico foi ainda punido com uma multa no valor de 2.907 euros.

As referidas declarações foram efectuadas numa conferência de imprensa realizada a 14 de Fevereiro, precisamente a última do treinador alvinegro antes de se remeter a um prolongado período de silêncio, somente interrompido recentemente para prestar declarações no final dos jogos.

De referir que o processo disciplinar foi instaurado a 20 de Fevereiro, tendo o CD levado mais de dois meses (!) para tomar esta decisão. Uma demora que motiva alguma estranheza da parte do Nacional (ver abaixo).

A implicação imediata deste castigo é afastar Costinha do banco na partida do próximo sábado com o Leixões. Isto apesar do Nacional ter anunciado que vai recorrer da decisão, no sentido não só de suspensa da pena – o que permitia que o treinador pudesse orientar a equipa – mas também da retirada do castigo.

Refira-se, ainda, que Costinha vai poder sentar-se no banco de suplentes no jogo seguinte, em Arouca. E isto porque a suspensão cessa no dia anterior (sábado).

Outra nota relevante tem a ver com o facto de um dos treinadores adjuntos do Nacional, Nuno Pinto, estar suspenso por 30 dias, depois de ter sido expulso no jogo com o Santa Clara. E também ele está impedido de se sentar no banco nesta fase decisiva de jogos. Se o castigo de Costinha não for, entretanto, levantado, será Ricardo Moniz a orientar a equipa este sábado.

Nacional reage em comunicado

Entretanto, na sequência da notificação do castigo (ocorrida na noite de terça-feira), o Nacional reagiu em comunicado, publicado no seu ‘site’ oficial na Internet.

Segundo o clube alvinegro, “do acórdão, ressalta que mais do que a certeza da culpa do técnico do Nacional no ‘crime’ que lhe é imputado, existente antes o reconhecimento de que ‘a aceitação da credibilidade de toda a prova está dependente da convicção do julgador’”.

O Nacional considera, por isso, que “foi a convicção do julgador que determinou o castigo, sendo completamente deitados ao lixo dois princípios basilares do processo penal: a presunção da inocência e o ‘in dúbio pro reo’”. Além de que Costinha tem tido “um comportamento irrepreensível antes, durante e depois dos jogos, como bem o demonstra uma folha disciplinar imaculada na presente temporada”, sustenta o comunicado.

O clube questiona ainda o facto de a decisão ser tomada apenas agora, “mais de dois meses depois e na véspera do ‘dia da liberdade’”, considerando que se trata de “um timing que dá que pensar” e lembrando que “o campeonato está numa fase decisiva, e o adjunto Nuno Pinto está castigado e impedido de ir ao banco”.

A terminar, o Nacional deixa a certeza de que “não se irá calar perante tamanha injustiça, e irá recorrer a todos os meios ao seu alcance para a defesa do seu treinador”.

Treino ontem de manhã

Refira, como complemento, que o Nacional deu continuidade, ontem de manhã, no seu estádio, à preparação do jogo de sábado, num treino onde participaram todos os elementos do plantel.

O grupo volta a trabalhar esta manhã, novamente às 10 horas, mas desta feita no campo da DRJD, na Camacha.