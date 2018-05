Suspeito de traficar droga detido no Funchal

Um homem de 28 anos foi identificado e detido pela Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR), pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes.

O indivíduo foi apanhado em flagrante delito no Funchal e encontrava-se na posse de haxixe suficiente para cerca de 800 doses individuais, informou a PJ em comunicado.

O homem foi detido e presente às autoridades judiciais no passado domingo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.

Polícia Judiciária fez cinco detenções em 2018

Este ano, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, já efectuou três detenções na Madeira e duas no Arquipélago dos Açores.

A última detenção ocorreu na Ilha Terceira, no início do mês de Maio, onde a Polícia Judiciária do Funchal, em colaboração com o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, deteve um homem e uma mulher, de 45 e 49 anos, pela presumível prática de tráfico de estupefacientes.

As detenções foram precedidas de uma apreensão de cocaína suficiente para mais de 5000 doses individuais, ocorrida dias antes em Lisboa.

A PJ referiu que apreendeu ainda uma quantia considerável em dinheiro, um número elevado de objectos em ouro e prata, uma embarcação, uma viatura, uma pistola de alarme de 8mm, uma espingarda caçadeira e ainda um elevado número de cartuchos calibre 16.

Tanto o homem como a mulher ficaram com Termo de Identidade e Residência.