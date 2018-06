Suspeito de matar ex-cunhado fica em prisão preventiva

Fica em prisão preventiva o homem suspeito de matar o ex-cunhado, no Beco da Jacinta, no Funchal. O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial na tarde de ontem, ficando indiciado de dois crimes.

O homem de 47 anos, natural da freguesia do Monte, está indiciado por um crime de homicídio simples e um crime de profanação de cadáver.

Foi por volta das 15 horas de ontem que o alegado homicida de José Sousa deu entrada no Tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal, sendo que o interrogatório teve início 15 minutos depois, durante cerca de uma hora.

Acompanhado por dois inspectores da Polícia Judiciária, o suspeito entrou de cara tapada e foi prontamente encaminhado para o interior das instalações. Seguidamente, foi ouvido pela Juíza de Instrução Criminal para conhecer as medidas de coacção aplicadas.

De recordar que o homicídio foi descoberto no passado sábado, com os vizinhos a estranharem o desaparecimento de José Sousa e devido ao cheiro, que se veio a perceber ser motivado pelo cadáver. Um colchão ensanguentado acabou por ser mais um motivo para alertar as autoridades.

O alegado homicida terá esquartejado o ex-cunhado, de 44 anos, que lhe tinha dado guarida em sua casa. Depois, escondeu o corpo num buraco na parede da cozinha e tapou com gesso.

Os vizinhos acabaram por chamar o irmão da vítima, que entrou na casa e encontrou esse macabro cenário. Ao que consta, a polícia já teria sido chamada durante essa semana ao local, mas nada encontrou e terá dito que as manchas de sangue eram, na realidade, manchas de vinho.

Psiquiatra explica circunstâncias em que ocorrem homicídios

Embora os pormenores sobre este caso, que está a chocar a sociedade, sejam escassos, o DIÁRIO chegou à fala com Saturnino Silva, reconhecido psiquiatra, para tentar perceber que patologias podem estar associadas à prática deste tipo de crime.

Desde logo, também tendo em conta os relatos dos vizinhos, Saturnino Silva explica que há homicídios associados ao alcoolismo e que, por norma, estes acontecem por razões fúteis ou mesmo por acidente.

Por outro lado, surge o homicídio delirante, que acontece quando um indivíduo tem ideias delirantes, pois pensa que está a ser perseguido ou que alguém o quer matar.

Por fim, outros homicídios podem aparecer por ‘curto-circuito’, pois é estimulado por uma vivência.

Questionado sobre os motivos que podem levar alguém a profanar o cadáver, levando também à sua ocultação, o psiquiatra assume que é uma tentativa da pessoa se ‘livrar’ do crime.

“Um indivíduo sob o efeito de álcool mata um outro e, a páginas tantas, tem a consciência que o matou e que vai preso, pensa que tem de se safar e que por isso é melhor esconder o corpo”, explica Saturnino Silva.

“O crime no alcoólico pode acontecer e, muitas vezes, acontece de forma fortuita”, assume o psiquiatra, que há vários anos se dedica a estudar as questões relacionadas com o consumo de álcool.