Suspeito de homicídio assistido no hospital

O macabro homicídio ocorrido no Beco da Jacinta, no Funchal, deixou em choque os madeirenses. Depois de morto e esquartejado, José terá sido colocado num buraco existente na cozinha da casa. O caso foi ‘descoberto’ no sábado e, nessa mesma noite, o alegado autor do homicídio deu entrada no hospital.

De acordo com as informações recolhidas pelo DIÁRIO, o ex-cunhado de José, um homem com 48 anos, mas que aparenta ter mais idade, deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber assistência médica, já depois da meia-noite, queixando-se de dores no corpo e com diversas escoriações. O homem foi encaminhado ao hospital pela Cruz Vermelha Portuguesa. Depois de receber o respectivo tratamento, deixou o hospital, passado cerca de uma hora, acompanhado pelas autoridades, em direcção aos cabalouços, onde ficou detido a aguardar interrogatório.

Foi o alerta dado pelos vizinhos, que sentiram o mau cheiro vindo do interior dessa habitação localizada nos Viveiros, que levou as autoridades a encontrar o corpo da vítima. Além disso, um colchão ensanguentado, no exterior da casa, deixava adivinhar o pior.

O alegado autor do crime foi detido no sábado e a Polícia Judiciária tem 48 horas para o ouvir em primeiro interrogatório e depois apresentá-lo ao juiz de instrução para conhecer as medidas de coacção. Uma vez que ontem foi dia feriado, o homem só deverá ser ouvido hoje pela PJ e depois encaminhado para o tribunal.

De recordar que o processo de recuperação do corpo se revelou bastante moroso, uma vez que foi necessário rebentar com parte da parede e do gesso. Só por volta das 21h49 de sábado o corpo de José foi colocado na carrinha do Instituto de Medicina Legal.

A vítima já não era vista há alguns dias pelos vizinhos. Se no início não desconfiavam de nada pelo homem passar vários dias fora a realizar pequenas obras, a passagem do tempo e o cheiro nauseabundo levantaram o clima de suspeição.