A natação madeirense esteve em destaque, no passado sábado, na gala de 2018, que teve lugar no Hotel Cascais Miragem.

Esta cerimónia organizada pela

Federação Portuguesa de Natação serviu para consagrar os melhores nas respectivas disciplinas da época 2017/2018.

Na ‘coroação’ para os melhores do ano referência para a nadadora do Clube Naval do Funchal, Susana Sousa Gomes que veio...