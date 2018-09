A nadadora madeirense Susana Sousa Gomes conquistou ontem a sua segunda medalha no Campeonato da Europa de Masters em natação, que se está a realizar em Kranj, na Eslovénia.

No quarto dia de provas dedicado à natação pura, a atleta do Clube Naval do Funchal alcançou a medalha de bronze na prova dos 200 metros estilos com a marca de 2.37,79 minutos.

Em apenas três provas em que participou...