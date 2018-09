O canoísta continental Artur Pereira (Sporting), em masculinos, e a espanhola Aurora Palomeras, em femininos, venceram ontem as respectivas finais da terceira edição do Madeira Surfski Livesaving, que se disputou na freguesia do Seixal.

Na final masculina, Artur Pereira levou a melhor sobre o madeirense David Fernandes (Clube Naval do Funchal), na final, enquanto Luís Ribeiro (Benfica)...