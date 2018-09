A supertaça feminina de futebol, esta tarde, vai ter sotaque madeirense. Pelo Sporting vai entrar em campo Fátima Pinto, enquanto Laura Luís veste a camisola do Sp. Braga. O jogo tem início marcado para as 17h45, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, e tem transmissão em directo na RTP1.

São as duas equipas com mais argumentos no panorama actual do futebol feminino nacional...