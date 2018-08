Supertaça abre temporada

Se o histórico pudesse influenciar a decisão de quem vai levar para casa o primeiro troféu da época 2018/2019, no andebol feminino português, então com alguma facilidade se poderia escrever que o Madeira Andebol SAD tem tudo para regressar à Região com a 20.ª Supertaça da sua história.

Hoje, pelas 14h30, no Fórum de Braga, o Madeira Andebol SAD, comandado pela técnica Sandra Fernandes,...