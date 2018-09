Realiza-se hoje, no Kartódromo do Faial, o Circuito Supermoto Faial II/Circuito de Santana, quarta prova do Campeonato da Madeira de Supermoto 2018.

Para esta prova estão inscritos 12 pilotos, o que representa um aumento relativamente à prova anterior, indo o destaque para o regresso de Daniel Rodrigues aos comandos duma Suzuki. Um piloto que correu nesta modalidade entre 2006 e...