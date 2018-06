Superioridade dos ‘craques’ belgas

A excelência da linha ofensiva da Bélgica marcou a diferença ante o Panamá em Sochi, como se esperava, com o resultado final a chegar com tranquilidade ao 3-0, em jogo do Grupo F do Mundial.

Após um lisonjeiro ‘nulo’ ao intervalo, os belgas aceleraram um pouco mais e Romelu Lukaku bisou, após um grande golo de Dries Mertens, que teve o condão de desbloquear o jogo.

O avançado do Nápoles, um dos mais experientes na equipa, rematou em arco de longe, ainda no arranque da primeira parte (47 minutos) e conseguiu tranquilizar os ‘diabos vermelhos’, selecção com mais poder ofensivo na fase de qualificação europeia.

As grandes estrelas do ataque belga estiveram mais assertivas na segunda parte, com De Bruyne a assistir para o cabeceamento de Lukaku (69), antes do goleador do Manchester United bisar (75).

O Panamá, a estrear-se a este nível, foi sempre ‘tenro’ para a qualidade do futebol da selecção belga.