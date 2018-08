MTV Porto Santo Beach Party “foi um sucesso”

A MTV Porto Santo Beach Party, evento realizado pelo Grupo do Café do Teatro na ilha dourada, entre os passados dias 9 e 15 de Agosto, “foi um sucesso”. Quem o diz é Dário Silva, um dos administradores do grupo, que se mostrou satisfeito pela adesão que ascendeu a números nunca antes vistos ‘aqui ao lado’. Ao longo dos seis dias de festival passaram em média 5 mil pessoas num local...