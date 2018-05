Parte dos documentos que faziam parte da Conta de Gerência de 2017 terão desaparecido da Junta de Freguesia da Ribeira Brava. O misterioso sumiço provocou alvoroço nas instalações da Junta, esta segunda-feira, também por ser o último dia para a ‘carregar’ a prestação de contas, via electrónica, relativas ao exercício de 2017 das Autarquias Locais.

A actual governação só se terá apercebido da falta de papelada na manhã desta segunda-feira, ou seja, no retomar da actividade, depois da escaldante Assembleia de Freguesia realizada na sexta-feira à noite. A primeira presidida por Vítor Pereira, que dias antes havia sido eleito presidente deste órgão, na sequência da renúncia da ex-presidente, Aldina Maltez. Daí que este desaparecimento belisca em exclusivo a actual gestão autárquica, que continua a ser encabeçada por Marco Martins, ‘reeleito’ presidente do Executivo, mas agora contando também com a fidelidade do parceiro Vítor Pereira, seu homólogo no outro órgão.

Pelo que foi possível apurar, os membros que estiveram presentes na última reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada na sexta-feira, foram no início desta semana contactados para se deslocarem, com urgência, à Junta de Freguesia. O propósito era assinarem ‘outra vez’ documentos do inventário e da Conta de Gerência, feita a 2ª via dos documentos desparecidos.

Na opinião de fonte ligada à autarquia, além de “vergonhoso” e “grave”, esta falha, que terá sido remediada in-extremis, é reveladora do mandato atribulado, ou não fosse mais este atropelo uma demonstração da forma “leviana” como a actual governação tem vindo a exercer o poder autárquico.