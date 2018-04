Sucesso está no improviso

Conta que começou a carreira de violinista porque era o melhor da família e sorri quando fala da forma como o neto de três anos e meio já toca violino e da perspectiva de que um dia ele será melhor do que o avô. Roby Lakatos está de regresso à Madeira com o seu jeito cigano e técnica irrepreensível para encantar a plateia do Centro de Congressos da Madeira, onde actua hoje às 18 horas, desta vez ao lado da Orquestra Clássica da Madeira, no Concerto da Festa da Flor.

Da última vez que cá esteve foi para participar no Festival de Música da Madeira, nas suas contas passaram-se já dez anos. Veio com a sua banda, um agrupamento onde este músico, descendente de Janos Biha (violinista de renome que influenciou Liszt, Brahms e outros que se renderam à música húngara), se destaca, misturando as suas raízes com a música clássica e com o jazz. A sonoridade ímpar e a rapidez com que solta notas nas cordas do seu violino são imagens de marca.

“Eu era o melhor violinista da família”, diz sem falsa modéstia e por isso seguir por este caminho, o mesmo que o seu pai e o seu avô traçaram acabou por ser “automático”. Mas Roby Lakatos não se limitou a seguir as pegadas dos seus antecessores, já eles famosos. Criou o seu próprio estilo de música e hoje é reconhecido por isso. Encontrar inicialmente espaço para a sua nova música para ele foi um pouco difícil, confessou. “Agora está a tornar-se muito famosa e os novos músicos, a nova geração toca desta maneira, música cigana, misturada com música clássica e jazz”, diz com orgulho. Mas não ensina.

“Eu não tenho tempo”, justificou. O violinista conta que passa a vida entre aviões e aeroportos e não tem tempo para se dedicar aos estudantes. “Eu conheço os aeroportos todos muito bem”, disse sem esconder a ironia, o preço a pagar por uma carreira de sucesso internacional. No seu tempo disponível, dedica-se aos netos que vivem longe e que está a guiar nos primeiros passos no instrumento. Não se arrepende da escolha que fez. “É a minha vida”.

Húngaro de nascença, mudou-se para a Bélgica há 33 anos e agora divide o tempo livre entre a sua casa e a Hungria, onde regressa para ver em Budapeste a filha que lá casou com um músico famoso e os dois netos pequenos, um deles a concorrer para ser o seu sucessor. Com um ano e meio já tocava violino, revelou, orgulhoso.

A música cigana de fusão está na moda, diz. É como o flamenco. “O verdadeiro flamenco é muito difícil para as pessoas de fora porque não compreendem. É o mesmo problema com a música húngara, com a música cigana da Europa de Leste. E com o flamenco eles fizeram umas fusões para as pessoas perceberem melhor. Eu fiz o mesmo com a música cigana. E é muito bom, eu gosto muito”.

À Madeira vem numa visita rápida. Chegou ontem à tarde e parte amanhã, pelo que muito desta nova experiência na ilha será o concerto. “Há dez anos eu toquei no Teatro”, recorda. O programa desta tarde é num novo palco e não é o seu habitual, não será com a sua banda e terá arranjos especiais para o grupo alargado de mais de 40 músicos, hoje sob a direcção do maestro David Ramael.

Habituado às grandes salas de concerto e simultaneamente aos espaços intimistas de bares e restaurantes, gosta dos dois formatos. Durante mais de uma década e meia tocou num restaurante na Bélgica. O treino diário continua a ser uma necessidade e é com um suspiro que confessa que o faz apenas quando tem tempo. “Mas eu preciso, claro, toda a gente precisa”. É sobretudo quando lança um novo disco que se dedica mais aos ensaios. Tem mais de uma dezena e meia, muitos pela Deutsche Grammophon e pela Universal. Lakatos gosta de ensaiar particularmente com a sua banda, onde partilha ideias, cada um dá o seu contributo. “A prática conjunta é o melhor”, garante.

Esta tarde vai tocar no Funchal algumas composições suas e reconhece que é um programa um pouco difícil para os restantes músicos da orquestra que nunca as tocaram. Na pele de compositor, não gosta de trabalho forçado. Compõe quando a música se impõe. “Quando vou a algum lado, quando oiço uma música algures, ou até mesmo quando vou no avião, soam três ou quatro notas e torna-se em algo. Apenas assim possível comigo”.

De Portugal, conhece o fado. “Eu gosto”. Quanto ao segredo do sucesso da música cigana, diz que está na improvisação. “Muita improvisação”. Mas o sucesso de um concerto está também no público, acredita. Depende da sua reacção, da relação que estabelece com o músico.