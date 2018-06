Subvenções vitalícias com ‘visto’ do tribunal

As subvenções vitalícias, pagas a cerca de duas dezenas de ex-deputados da Assembleia Legislativa da Madeira passaram, desde ontem, a ter um suporte legal importante, depois de muita polémica em torno destes pagamentos.

O Tribunal de Contas, através da sua 2ª Secção, divulgou o relatório da auditoria ao pagamento de subvenções mensais vitalícias a ex-deputados do parlamento madeirense pela Caixa Geral de Aposentações, em 2011. Um documento em que considera a “inexistência de factos constitutivos de responsabilidade financeira”. Decisão que contraria a defendida pela Secção Regional da Madeira do TdC e que foi contestada pela Caixa Geral de Aposentações. A CGA baseia a sua posição num parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.

O Tribunal de Contas avaliou os pagamentos a ex-deputados da ALM e conclui que estavam em condições de receber a subvenção vitalícia estabelecida em 1985.

“Concluiu-se que os pagamentos de subvenções mensais vitalícias em acumulação com pensão de aposentação ou reforma, efectuados aos deputados referenciados, não estavam sujeitos a qualquer limite”, refere o relatório da auditoria.

As subvenções vitalícias terminaram em 2005 mas, como reconhece o Tribunal de Contas, a legislação previa a salvaguarda de “direitos adquiridos”.

Na prática, o parlamento madeirense poderá continuar a pagara subvenções aos ex-deputados que as poderão acumular com as reformas. Até 2013, as subvenções eram pagas pela Caixa Geral de Aposentações passando, desde então, a ser suportadas pelo orçamento do parlamento regional. Na conta da ALM de 2016, as subvenções vitalícias representavam cerca de 1,5 milhões de euros.

As subvenções vitalícias iam de um mínimo de 32% do salário de um deputado, para os ex-deputados com oito anos de parlamento a um máximo de 80%, para quem tivesse 20 ou mais anos de assembleia.