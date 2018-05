Subida do Nacional

Miguel Albuquerque recebeu ontem à tarde a comitiva nacionalista com “uma enorme felicidade”, isto depois da turma alvinegra ter alcançado a “esperada” subida à I Liga.

O presidente do Governo Regional, à parte do seu discurso, adiantou que irá reforçar a partir da próxima época os valores canalizados para o futebol profissional da Madeira, através do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), fruto da subida de divisão dos nacionalistas.

“O nosso Nacional foi campeão, temos neste momento duas equipas da Madeira na I Liga, o que vai dar azo à inveja nacional sobre a nossa Região, mas evidentemente queria dizer que esta vitória no campeonato foi mais uma vez o resultado do trabalho, persistência, tenacidade e capacidade de sacrifício”, começou por referir Miguel Albuquerque, congratulando-se pela resposta imediata do Nacional face à despromoção.

“Teve a capacidade de dar a volta, contornar os obstáculos, planear uma época com poucos recursos e poucos meios e conseguiu, na verdade, ultrapassar aquelas que foram as situações adversas. É evidente que quando estamos a falar de uma equipa na alta roda do futebol português, originária de uma Região Autónoma, temos imensas vantagens, mas temos uma vantagem que é a capacidade dos insulares e dos ilhéus saberem ultrapassar as adversidades”, afirmou.

O líder do executivo madeirense, durante o seu discurso, disse ainda que “estava plenamente convencido que o Nacional ia conseguir alcançar os objectivos desta época e na verdade, hoje, esses objectivos foram alcançados”, evidenciando que “a Madeira está orgulhosa do Nacional”.

“Não sou um político que usa um cachecol num dia e no outro dia usa outro. O meu clube em primeiro lugar é a Madeira. Toda a gente sabe qual é o meu clube, mas eu tiro sempre pelas equipas da Região”, concluiu Miguel Albuquerque.