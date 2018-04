Subida de divisão no horizonte

Marítimo e Nacional procuram aproveitar, esta tarde, o factor casa, tendo a subida à I Divisão de juniores no horizonte. Os verde-rubros recebem o Alverca, a partir das 16 horas, no Campo do 1.º de Maio, no Palheiro Ferreira. Também às 16 horas, no Cristiano Ronaldo Campus, o Nacional defronta o Casa Pia.

É fundamental o triunfo nestes jogos para entrar nas duas últimas rondas em boa posição, no sentido de garantir o grande objectivo da temporada para verde-rubros e alvinegros. Os três primeiros lugares garantem acesso à I Divisão Nacional de juniores 2018/2019.

Em caso de triunfo diante do Alverca, esta tarde, a equipa verde-rubra dá um passo importantíssimo rumo a esse objectivo. Nesse cenário, o Marítimo ficará com seis pontos de vantagem sobre o Alverca, outro dos candidatos. O Nacional também está obrigado a vencer, hoje, o Casa Pia, pois nesse caso também poderá chegar a um dos lugares de subida. Por isso, é fundamental aproveitar o factor casa e o apoio dos adeptos para ficar mais perto da meta pretendida.

Na próxima jornada, o Marítimo volta a jogar em casa, aí diante do Tondela. Já o Nacional visita o Alverca. Ambos os jogos estão agendados para 5 de Maio. Na derradeira ronda desta fase de subida, o Marítimo visita o Nacional.