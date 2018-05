Subida de 2002 também foi a 5 de Maio

O dia 5 de Maio assume-se como uma data marcante para o Nacional. De facto, ontem foi a segunda vez na história que o clube alvinegros garantiu o regresso à I Divisão neste mesmo dia. Curiosamente, no plano oposto, a descida de divisão do ano passado também foi confirmada nesta data.

Mas primeira vamos ao que a história de positivo. Fez ontem precisamente 16 anos que o Nacional garantiu a sua anterior subida à I Liga, fruto de uma vitória sobre o Felgueiras (2-0), alcançada na derradeira jornada do campeonato.

Nesse dia 5 de Maio de 2002, a equipa alvinegra recebia o Felgueiras ainda sem ter a subida de divisão garantida. Aliás, à entrada para essa derradeira jornada da II Liga, nenhuma equipa tinha a promoção assegurada (subiam três equipas), fruto de uma intensa luta a quatro envolvendo Moreirense, Académica, Nacional e Estrela da Amadora. No entanto, o Nacional dependia apenas de si para atingir a subida, uma vez que dispunha de uma vantagem de dois pontos sobre o quarto classificado, o Estrela da Amadora.

Num Estádio da Madeira repleto de público e engalanado para a festa da subida, o Nacional começou a desbravar o caminho da subida aos 40 minutos, com um golo do nigeriano Pascal. O Felgueiras, que lutava desesperadamente pela permanência (acabou por descer) não facilitava a tarefa, mas aos 75 minutos o brasileiro Serginho Cunha carimbou definitivamente a vitória alvinegra e o consequente regresso à I Liga.

Entretanto, nos outros jogos decisivos, o Moreirense foi ganhar à Amadora por 3-1, garantindo o primeiro lugar com 64 pontos, enquanto a Académica, que bateu a Naval por 2-1, assegurava o segundo lugar com 62, os mesmos que o Nacional, que acabou no terceiro posto.

Nesta partida da festa, o Nacional, que era orientada pelo treinador José Peseiro, alinhou de início com a seguinte equipa: Nuno Carrapato, Nuno Luís, João Fidalgo, Jokanovic, Valente, Alfredo Bóia (Bruno Ferraz, 42), Jovo (Vítor Covilhã, 62), Hugo Freire, Pascal (Lourenço, 76), Serginho e Rómulo. Estiveram no banco, mas não foram utilizados os suplentes Belman, Espejo, Ivo Vieira e Miguel Fidalgo.

Descida no mesmo dia de 2017

Como se disse, foi também a 5 de Maio do ano passado que o Nacional viu consumada a descida à II Liga.

Curiosamente, a exemplo deste ano onde a festa foi feita no avião, no ano passado a despromoção ficou matematicamente confirmada no fim da viagem entre a Madeira e o Porto, na sequência do triunfo do Moreirense sobre o Braga. No dia seguinte, o Nacional entrou em campo, frente ao Boavista, já despromovido.