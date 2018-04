Sub-23 sem certezas

O dia de ontem ficou marcado por uma ‘quente’ Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que terminou com uma acesa troca de insultos entre representantes de Sporting, Benfica e Sp. Braga. Antes, os clubes aprovaram um novo ciclo de dois anos das equipas B, com cada clube a pagar uma taxa de participação na II Liga no valor de 50 mil euros, que será distribuída pelas demais equipas do campeonato e de forma equitativa, tendo sido ainda alargado o prazo de inscrição destas equipas até ao dia 10 de Maio.

Quanto à votação da integração do Gil Vicente na I Liga já na próxima época (2018/19) foi adiada para 27 de Maio, dia em que se realiza uma nova Assembleia Geral, enquanto a questão do Campeonato Nacional de Sub-23, da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), apenas foi debatida ao de leve, com a LPFP a afirmar que é uma competição completar às equipas B.

Como já foi noticiado, este campeonato de sub-23 vai mesmo arrancar em 2018/19, neste momento com 14 clubes da I Liga, exceptuando FC Porto, Moreirense, Desp. Chaves e Paços de Ferreira, que não se interessaram pela competição.

Belenenses, Benfica, Boavista, Desportivo das Aves, Estoril, Feirense, Marítimo, Portimonense, Rio Ave, Sporting, Sp. Braga, Tondela, Vit. Guimarães e Vit. Setúbal são os emblemas a estrear nesta competição na próxima época mas, a estes, poderão, ainda, juntar-se os nove clubes da II Liga que se inscreveram também para a prova, entre os quais estão o Nacional e o União.

Está em equação também a criação de um segundo escalão do campeonato para os clubes da II Liga, como uma prova a quatro voltas, mas que não é do agrado das colectividades em causa, uma vez que não tem interesse desportivo e/ou mediático. Está, portanto, tudo ainda em ‘stand by’, num processo que só deverá ficar concluído no final de Maio.