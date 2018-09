SRIAS cede espaço

O Governo Regional da Madeira, através da I.H.M tutelada pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), concretizou ontem mais uma etapa na área social com a cedência de um espaço a ser utilizado pela ‘Associação Alzheimer Portugal’, com a área de 165 metros quadrados, localizado na Rua do Canadá, Conjunto Habitacional da Nazaré, em São Martinho.

A cedência do espaço...