Sports Madeira lutou mas Maia está apurado

Era árdua a tarefa que o CS Madeira tinha pela frente ontem no reduto do Maia, partida que colocaria uma das equipas na final a quatro da Taça de Portugal em seniores femininos de andebol.

Vitória do Maia por 29-19, com 17-9 igualmente favorável à equipa da casa. Um jogo muito complicado para as andebolistas comandadas pelo técnico Marco Freitas que continuando a época sem contar com alguma das suas principais referências tem vindo ainda assim a apresentar um conjunto que tem lutado de uma forma digna pelos resultados positivos. Ontem porém a missão era como se veio a comprovar bem complicada. A equipa do Mia apresentou mais recursos que foi gerindo, enquanto que as madeirenses poucas soluções tinha quebrando fisicamente sobretudo na segunda parte. No lado do Sports Maria Kourdolos foi a melhor concretizadora com cinco golos.

O CS Madeira alinhou com Rosa Gonçalves, Diva Castro, Francisca Abreu (1), Maria Kourdoulos (5), Filipa Franco (3), Nádia Nunes, Odete Freitas (2), Jéssica Gouveia, Catarina Ascensão (4), Ana Pestana (3) e Leonor Abreu (1)