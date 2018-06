A equipa de juniores femininos do CS Madeira em andebol inicia hoje em Alcanena, a sua participação na fase final do campeonato nacional, defrontando a partir das 20 horas precisamente a equipa da casa, o Alcanena.

Esta fase final conta ainda com a presença do Alavarium e do Maia. As madeirenses amanhã, pelas 17 horas actuam frente ao Maia, terminando a fase final domingo pelas 10 horas contra ao Alavarium. Esta fase final será disputada no sistema todos contra todos a pontos, sendo que as madeirenses se apresentam nesta derradeira fase da competição como uma das equipas ‘outsiders’ num grupo de formações muito equilibradas, mas onde o Alcanena e o Maia assumem uma maior cota de favoritismo. H. D. P.