‘Sports’ alcança prata e bronze no badminton

Depois das excelentes prestações nos Campeonatos Nacionais de badminton na variante de singulares, a Madeira voltou, no passado fim-de-semana, a estar em evidência nos Nacionais de equipas seniores, com o Club Sports Madeira a arrecadar duas medalhas, a de prata em masculinos e a de bronze em femininos.

Num evento que teve lugar as Caldas da Rainha, a formação do Sports, composta por Gil Martins, Kevin Selvarajah, Fernando Silva e Hugo Rodrigues, teve uma caminhada de ‘luxo’ até à grande final, começando por vencer o grupo B, depois dos triunfos diante do CA Odivelas por 4-1 e a Académica de Coimbra, por 3-2.

Já na luta pelo passaporte para a final a colectividade madeirense venceu o Clube Albergaria, por 3-2, mas depois de ter resolvido a eliminatória nos três primeiros encontros, onde ganhou vantagem por 3-0. Na grande final e frente à forte equipa algarvia do CHE Lagoense, o Sports não foi capaz de contrariar o favoritismo do adversário perdendo por 3-0, e festejando o título de vice-campeão nacional.

No sector feminino as madeirenses, Anny Costa, Ana C. Martins, Helena Pestana, Ana Fernandes, Vânia Leça e Vânia Camacho deram a vitória ao CS Madeira no grupo A, com triunfos diante do C. Albergaria (5-0) e frente ao CR Estrelas da Avenida (4-1). Na meia-final e frente à equipa do Lagoense, as insulares não foram felizes, apesar do boa réplica, perdendo por 3-2 e falhando assim a tão desejada final. No encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares o Sports foi mais forte que o CR Estrelas da Avenida vencendo por 3-0 e garantindo assim a medalha de bronze.