A equipa do Sporting regressou ontem aos trabalhos, com os habituais exames médicos, para 2018/19, numa época já marcada pela chegada de um novo treinador e a rescisão unilateral de nove jogadores.

Apesar do defeso ‘agitado’ do clube lisboeta, a dois dias de uma Assembleia Geral que levará os sócios a votar uma possível destituição do presidente, Bruno de Carvalho, os trabalhos arrancaram...