Sporting mais dividido do que nunca

Foi pelos jogadores, equipa técnica e equipa médica que muitos madeirenses fizeram questão de marcar presença no Estádio Nacional, no sentido de apoiarem aqueles que não abandonaram o barco, apesar das inúmeras razões que tinham para o fazer, face aos acontecimentos que marcaram o início da semana passada. Mas de pouco valeu o esforço e a dedicação. A tarde não foi do Sporting, desta vez com alguma infelicidade, ainda que tenha ficado patente que a mente e as pernas há muito ‘fugiram’ de Alcochete.

Como sempre, a festa da Taça de Portugal começou bem cedo, com os preparativos dos inúmeros piqueniques e arraiais que se montaram nas imediações do palco da final, onde o verde imperou, não só aquele que dá cor ao complexo do Jamor, como também pelo número de apoiantes do Sporting, claramente em número superior aos adeptos do Desportivo das Aves.

Cerca de três quartos do Estádio do Jamor foram ocupados por adeptos do Sporting, que ansiavam por um final feliz, algo que fizesse ‘abafar’ uma das semanas mais negras da história do clube, daí o entusiasmo, evidente, até à altura que o Desportivo das Aves surpreendeu. Assim, do nada, os adeptos avenses, que também se ouviam, ainda que em menor escala, tomaram conta do estádio, perante um ‘silêncio ensurdecedor’ dos sportinguistas, que ‘engoliram’ em seco, depois de uma tarde bem ‘regada’ de optimismo.

Os madeirenses que a reportagem do DIÁRIO encontrou ao longo do dia estavam nesse rol de crentes, que perdiam o sentido de fé, por causa de mais uma ‘pancada’.

Apesar de tudo, porque nada estava perdido a essa hora, quando do lado vermelho da bancada se ouvia ‘Olé, olé, o Aves é que é’, os sportinguistas, impulsionados por aqueles que não queriam desistir, incentivaram a equipa a ir à procura do prejuízo, apostando todas as fichas numa competição que se fosse ganha permitiria terminar a temporada com um sorriso de esperança, mesmo que conscientes de que o amanhã continuaria a ser uma incerteza, atendendo aos episódios espoletados na Madeira, como o DIÁRIO deu conta.

Mas o empate não chegou. Pior, a equipa do Aves, que jamais esquecerá o dia de ontem, inspirada pela classe de Alexandre Guedes, fez o segundo golo e, aí, muitos sportinguistas, vergados à vergonha, de cabeça baixa, começaram a ‘fugir’ do Estádio Nacional.

Os resistentes, muito divididos por sinal – já lá vamos -, mantiveram a esperança, não desistindo do sonho... mas o destino estava traçado, ainda que tenha sido adiado quando Montero reduziu distâncias.

Nesse momento acreditou-se, aqueles que já estavam para além das portas do estádio voltaram para trás, porque os sete minutos de descontos concedidos por Tiago Martins, que se justificaram na plenitude, eram suficientes para a equipa chegar ao empate. Mas o tempo de compensação foi correndo sem alterações, com muito sofrimento nas bancada, mãos nas cabeças, lágrimas nos olhos, dos dois lados da barricada. A tensão e o nervosismo apoderou-se de todos aqueles que estavam no estádio, até das forças de intervenção que se prepararam para o pior, porque do lado das claques do Sporting, nomeadamente a vincada pela ‘Juve Leo’, começaram a ‘chover’ cadeiras, arrancadas por quem procurava o conflito.

Valeu que foram poucos os que entraram no registo. Depressa o ambiente, nessa bancada muito tenso, serenou... tal como o jogo, que premiou quem se inspirou na história de ‘David e Golias’, ainda que sabendo que este ‘Golias’ não era tão ameaçador quanto poderia ser, pois entrara ferido no orgulho e na honra na arena.

A final do Jamor chegava ao fim e, enquanto na zona afecta aos vencedores começou uma grande festa, com muitas lágrimas e fervor clubístico, os adeptos do Sporting lá foram abandonando o barco, cheio de rasgos. Mas nem todos o fizeram. Menos de metade ficou, alguns para aplaudirem o adversário, num gesto que tem de ser sempre elogiado, outros para incentivarem os jogadores leoninos, num momento em que muitos ponderam rescindir por justa causa, outros para apupar os que no terreno não conseguiram valer o estatuto de favoritos. Frustrados por mais um fim inglório.

O Sporting acabou, portanto, ainda mais dividido do que já estava, ainda que o início do dia tenha sido visível um registo de união entre todos os simpatizantes, menos quando alguns ecoaram o nome de Bruno de Carvalho. Maioria não gostou mas valeu a pronta intervenção das forças de segurança, sempre atentas, para serenar quem se alimentava de bifanas e muita cerveja.