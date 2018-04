Sporting com outros argumentos bate SAD

O Sporting recebeu ontem, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Madeira Andebol SAD, em partida a contar para a fase final, grupo A, do ‘nacional’ da I Divisão de andebol. Um jogo com vitória natural do Sporting por 31-25, com 14-12 ao intervalo, desfecho igualmente favorável à formação campeã nacional em título.

E, ontem, o resultado final quase que traduz o natural favoritismo que, à partida, a formação da casa detinha. Com argumentos individuais de um nível claramente acima do Madeira SAD, coube naturalmente também ao Sporting assumir o domínio do marcador na fase inicial da partida, conseguindo mesmo um parcial de 8-3. Números reveladores, por um lado da superioridade do Sporting, mas também das dificuldades, sobretudo ofensivas, da SAD.

Dos madeirenses viu-se fundamentalmente um conjunto a jogar e a fazer aquilo que, nesta altura, torna-se quase obrigatório. Gerir recursos, lutando pelo resultado mas acima de tudo uma SAD muito consciente de que, perante um adversário mais forte, havia que tomar opções. Paulo Fidalgo fez isso mesmo, geriu a equipa e rodou jogadores. Semedo, a recuperar de uma lesão, nem alinhou, mas ainda assim coube no segundo período ao Madeira SAD uma boa parte do protagonismo. Sem nada a perder, a equipa fez o seu jogo, valorizando ainda mais a vitória do Sporting.

João Pinto voltou a Alvalade e marcou oito golos pela SAD e Oleksandr também esteve bem com cinco golos. Colectivamente viu-se uma equipa muito unida.