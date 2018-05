“Sou um astronauta espiritual”

André Moniz Vieira é um jovem artista madeirense autodidacta na área do cinema, formado e especializado em desenvolvimento de produtos multimédia pela Escola da APEL. Designer Gráfico de profissão, desde muito cedo que explora universos mais obscuros tanto na vertente esotérica como na mente humana. Em 2013 produziu o seu primeiro filme aos 17 anos intitulado ‘Endless’, uma longa-metragem de 67 minutos do estilo ‘Found Footage’ que explora tanto o esoterismo como o impacto que a longa exposição do mesmo tem sobre a mente humana.

Em 2017 criou a sua primeira produtora juntamente com Lourenço Baptista e Miguel Teixeira e com o apoio de Alex Vieira (seu irmão e argumentista), produziu o seu primeiro documentário: ‘Razão de Viver’ onde 9 entrevistados deparam-se subitamente com a pergunta: Qual é a sua razão de viver?

Enquanto produzia o documentário ‘Razão de Viver’, André debruçou-se no cinema experimental e mais artístico.

Começou a estudar os filmes de Alejandro Jodorowsky como ‘A Montanha Sagrada’ e ‘Santa Sangre’ bem como de outros: ‘Rabits’ e ‘Mullholand Drive’ de David Lynch e os mais experimentais ‘Lucifer Rising’ e ‘Invocation of My Demon Brother’ de Kenneth Anger. Decidiu então focar-se no conceito da depressão e do suicídio que, apesar de nunca ter experienciado os seus efeitos, sempre intrigou-se com o estado que a mente humana se encontra para que chegue a tal desfecho.

Melodies of a Mute Life é uma viagem audiovisual detalhadamente pensada e construída à volta das suas imagens e composições fortes e do seu ‘sound-mixing’ harmoniosamente combinado.

Sempre teve interesse pelo cinema ou isso foi algo que descobriu mais tarde?

Sinceramente não. Tinha nos meus tempos de adolescência muito interesse pela área do vídeo mas não propriamente na indústria do cinema, só depois de ter feito o meu primeiro filme em 2013 é que comecei a dar mais atenção e ao potencial artístico que o cinema oferecia. No inicio do ano passado em 2017 comecei a ir mais a fundo seguindo o exemplo do meu irmão que é um autêntico cinéfilo e mais tarde debrucei-me sobre o cinema mais experimental, aquilo mexeu comigo de tal maneira que apaixonei-me completamente pela 7ª arte.

Quais são os seus realizadores preferidos e que o tenham inspirado e ajudado a nutrir essa paixão pelo cinema?

Sempre gostei muito dos filmes de Christopher Nolan, o meu filme favorito de todos os tempos é o Interstellar, lembro-me na altura que fui ao cinema vê-lo e sai de lá uma nova pessoa. Para começar na realização, inspirei-me imenso no Alejandro Jodorowsky, porque era um cinema com um propósito maior, ou era por pura expressão artística ou para instruir o público sobre determinado problema, como a perda, o espiritualismo, a natureza humana entre outros temas. Outros realizadores que merecem estar nesta lista são também David Lynch, Kenneth Anger e em conceito visual o Wes Anderson que depois de ter visto ‘Grand Budapest Hotel’ fiquei completamente maravilhado.

Em relação à sua curta, explique-nos como é que surge a ideia?

A ideia surge enquanto estava a produzir um outro projecto, um documentário chamado ‘Razão de Viver’ com Lourenço Baptista, Miguel Teixeira e Alex Vieira. Sempre gostei de explorar o obscuro e o esoterismo desde que fiz o meu primeiro filme, na altura via muitos filmes de terror e apesar de hoje em dia não me cativar tanto como naquela altura algo ficou cá dentro. De repente fixei-me no tema da depressão e do suicídio e intriguei-me de tal forma que comecei a estudar sobre o tema, como nunca passei por tal experiência eu costumo explorar as experiências dos outros, costumo dizer que sou um astronauta espiritual, quando não consigo explorar determinadas galáxias do meu universo interior, exploro a dos outros. Como gosto de envolver as pessoas e de perceber a mente humana, achei e ainda acho que este era o caminho. É como um abrir de olhos para os problemas mentais, infelizmente só se presta atenção aos físicos, e nos mentais a sociedade é muito impaciente.

Está a trabalhar nalgum projecto seu neste momento e poderemos contar com mais curtas-metragens?

Neste momento não, mas este ano pretendo ainda fazer mais duas, uma em critério mais pessoal em que vou desafiar-me a escrever e interpretar 22 personagens diferentes e uma que vou já começar na pré-produção em Junho sobre o movimento artístico do dadaísmo, neste vou contar com a ajuda de uma equipa mais completa. Gostava também num futuro não muito distante realizar uma longa-metragem, quem sabe para o ano.