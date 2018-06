Sonho do Mundial ainda vivo

A selecção nacional A feminina reencontra a congénere de Itália hoje, pelas 19h45, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, e onde só a vitória interessa para continuar a sonhar com o apuramento para o Mundial. Em jogo do grupo 6 da qualificação as madeirenses Laura Luís (Sporting de Braga) e Fátima Pinto (Sporting) são peças importantes numa equipa que está motivada para vencer.

“Precisamos de ganhar para subirmos na classificação, mas o espírito da nossa equipa é entrar sempre para vencer.

Nesta qualificação, temo-nos batido de igual para igual com todas as equipas.

Esse tem de ser o nosso compromisso; só assim conseguiremos atingir os nossos objectivos”, afirmou o seleccionador nacional, Francisco Neto.

“Vamos fazer tudo para contrariar as italianas e, depois, as romenas. O nosso objectivo para esta dupla jornada é levar as decisões do apuramento para Setembro.”

Portugal encontra-se no terceiro lugar do grupo 6 de qualificação para o Mundial’2019, com quatro pontos, atrás da líder Itália, que soma 18, e da Bélgica, com 10, no segundo posto.