Somos um País

No debate ‘Economia sem Fronteiras’ realizado na tarde de ontem no âmbito da 17.ª edição do Dia Do Empresário Madeirense, no Centro de Congressos da Madeira, debateu-se a globalização, a estabilidade económica, os desafios da banca e a importância da mão-de-obra qualificada, entre outros temas.

Moderado pelos jornalistas Júlio Magalhães, do Porto Canal, e Cesário Camacho, da RTP-Madeira, o debate juntou o administrador-executivo do Millennium BCP, Rui Manuel Teixeira, a Partner PwC Rosa Areias, a criadora de moda Fátima Lopes e o presidente do Conselho de Administração da Douro Azul, Mário Ferreira.

O debate arrancou com a questão da globalização direccionada à estilista Fátima Lopes, um bom modelo de economia sem fronteiras. Orgulhosa das suas origens, diz ser exemplo de quem nasceu num sítio pequeno e cedo percebeu que teria de sair da Madeira para seguir o sonho da moda, salientando o espírito de aventura de quem vive numa ilha. “Os madeirenses têm muita vontade de ir à luta e sabem que, se quisermos ir mais além têm de dar um passo em frente, sair e arriscar”.

Portugal é um país pequeno e a globalização trouxe a vantagem de se poder chegar a qualquer lugar. “Felizmente os tempos mudaram e o ‘Made in Portugal’ é hoje sinónimo de qualidade e prestígio”, além-fronteiras, situação que é preciso saber aproveitar, mostrando a qualidade, a arte e o design nacionais. Lamenta que Portugal não tenha tradição de moda e que os portugueses não percebam que a moda é um negócio tão importante quanto outras áreas, que precisa de investimento.

Fátima tem hoje uma marca consolidada, fruto de muito trabalho e da aposta na internacionalização, diferenciando-se no mercado competitivo, através da criatividade.

Rosa Areias, partner do PwC, diz que é possível ter uma ‘economia sem fronteiras’ sem ter “equidade e estabilidade” porque é isso que acontece na actualidade. “O mundo está a mudar e se há alguns anos vimos os países a cooperar do ponto de vista fiscal, hoje o comportamento é inverso”, dando o exemplo dos EUA cujo presidente alterou o regime fiscal para proteger o investimento no país.

Realça a proposta directiva da União Europeia de tributar as entidades que vivem da economia digital, não no país onde exercem a sua actividade, mas sim onde os seus serviços são consumidos. Diz que Portugal “tem tentado acabar com todos os elementos de competitividade a nível fiscal que anda possui, nomeadamente na Madeira, com o Centro Internacional de Negócios (CIN)”, entendendo que as autoridades locais devam “manter, reforçar e defender este regime”, porque, “e não formos nós a captar investimento estrangeiro, e a manter o que temos hoje, outras praças o farão”.

Rui Teixeira, administrador-executivo do Millennuim BCP, abordou a estabilidade e a capacidade da banca, bem como os desafios da era digital. Salientou que a banca vive um momento calmo, comparativamente ao passado, mas teve de ajustar-se aos novos desafios. “Mesmo nos momentos mais difíceis, a banca nunca foi um entrave às empresas e tem sempre vontade de financiar projectos inovadores”, referindo que o sector passou a ser mais “cuidadoso” do que fora no passado, e hoje privilegia as exportadoras pela diversidade dos projectos e está mais próximo das pequenas empresas.

Para quem pretende investir em Portugal ou no estrangeiro, garante que “não falta financiamento para esses projectos, através de várias linhas de apoio. Salienta os “passos significativos” dados pela banca portuguesa, que tem de continuar na linha da frente e ir ao encontro das novas gerações.

Mário Ferreira, da empresa Douro Azul, enalteceu a capacidade mostrada pela Madeira de se promover no exterior, muito antes várias zonas do país, conseguindo promover a ilha e torna-la num destino turístico apetecível. O empresário ligado aos barcos no Douro concorda que a Madeira tenha uma ligação regular de ‘ferry’ e acredita que terá “sucesso se funcionar em mercado livre e sem condicionantes locais”. Diz mesmo que “será viável dentro de um certo tempo” porque os negócios “precisam de tempo para serem rentáveis e aceites” pelas pessoas.

Entende que Portugal é um “país de exportação” que olha para a economia sem fronteiras “desde o século XV, estando sempre à procura de oportunidades.

Sobre a mão-de-obra, diz que “é preciso qualificar pessoas para as áreas realmente necessárias” e lamenta que não hajam pessoas para trabalhar em Portugal, dizendo mesmo que “o travão da economia portuguesa tem a ver com a falta de mão-de-obra, sendo necessário “abrir as fronteiras e procurar trabalhadores”. Quanto à saída do Reino Unido da UE, acredita que não haverá impacto negativo para o mercado turístico português.