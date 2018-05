‘Somos Todos Monte’ aplaude requalificação

A Lista Independente ‘Somos Todos Monte’ aplaude a promessa de requalificação do centro histórico do Monte anunciada ontem pela Câmara Municipal do Funchal no DIÁRIO. “Infelizmente tivemos que esperar praticamente um ano para que a Câmara Municipal do Funchal decidisse tomar alguma medida sobre aquele espaço”, disse numa nota de imprensa enviada à redacção.

Por outro lado, afirmou que a informação que terão de esperar outro ano para que o projecto esteja concluído “levanta sérias dúvidas”. “Será que é minimamente aceitável que uma freguesia com tanta relevância para o turismo regional fique com a sua vida em suspenso durante dois anos para ter apenas um projecto para o futuro? Se demorará dois anos a ter o projecto, quanto tempo demorará até termos uma solução definitiva implementada? Que medidas serão tomadas no imediato, agora que se reconheceu finalmente a necessidade de intervir naquele espaço, como forma de minimizar os impactos negativos e as dúvidas sobre a segurança?”, questionou. S.S.G.