Quantos de nós damos por garantido aquilo que temos nas nossas vidas? A resposta não poderá ser esclarecida com dados precisos, mas a ‘Anatomic Tattoo Studio & Barbershop’, a cumprir 22 anos de existência, tratou de cimentar a ideia de que somos todos iguais.

A iniciativa já estava há muito tempo guardada no baú, mas só agora surgiram “as oportunidades e as pessoas certas” para desenvolver a campanha ‘Anatomic, uma família para todos’.

Todo o conceito é muito simples de entender. A barbearia propôs-se a percorrer as ruas do Funchal, com o apoio imprescindível da associação CASA (Centro de Apoio aos Sem-Abrigo), tendo como objectivo dar um ‘refresh’ e um novo ‘look’ às pessoas que vivem nas ruas da capital madeirense, acção que agora culmina numa exposição fotográfica, a estar patente na Câmara Municipal do Funchal, a partir de amanhã, reunindo aproximadamente 70 retratos, da autoria de três fotógrafos. Já no dia 11, a mostra ‘enriquece’ com a colocação de vários vídeos realizados durante esta acção, perdurando até ao final deste mês, tal como a exposição fotográfica.

Através da solidariedade o responsável pelas ‘Anatomic Tattoo Studio & Barbershop’, Virgílio Silva, quis fundamentalmente “alimentar o espírito e a alma, mas também transformar a figura” dos sem-abrigo. “A ideia principal é que a transformação leve a uma mudança interior”, adiantou.

“Tivemos a ajuda da CASA e como eles estão dentro do assunto orientaram-nos para as pessoas que são mais permissivas, que não estão tão dentro das drogas e com mais esperança de sair desta vida”, explicou Virgílio Silva, lamentando a dificuldade de os sem-abrigo “saírem deste poço, porque já entraram num Mundo em turbilhões, batendo lá no fundo”.

Cada um dos registos fotográficos patentes na exposição poderão ser adquiridos por qualquer interessado e o valor total será revertido para um fundo de urgência destinado à compra de medicamentos e outras necessidades para os nossos sem-abrigo.

Críticas nas redes sociais

Virgílio Silva não tem dúvidas que esta “é uma iniciativa de sucesso”, embora pessoalmente gostasse que “fosse mais aceite pelas pessoas”.

“Partilhámos através das redes sociais e aí as pessoas têm a tendência para avaliar um corpo ou uma cara, em vez de olhar para uma causa destas. Podia ter mais sucesso se as pessoas tivessem outra predisposição e vejo isso com tristeza”, disse, salientando que “a missão é de todos”.

Segundo o proprietário destas barbearias, às vezes também lhe acontece passar pelas pessoas e nem sequer olhar, mas nas grandes sociedades essa indiferença “ainda é pior”.

“Devemos estar despertos porque a linha, no meio disto tudo, é muito ténue. Estamos deste lado, mas é muito fácil passar para o outro”, alertou o madeirense, pedindo outro olhar da sociedade em relação a esta problemática.

Críticas à parte, Virgílio Silva considera que os sem-abrigo “sentiram-se melhores”. “Tinham um semblante mais carregado e depois com a transformação ‘sentiu-se’ o rosto. Ficaram com outra apresentação e ganharam outra auto-estima. Sentíamos uma alegria no rosto deles, mas aquele vazio é difícil de tirar. Mesmo com a renovação é difícil trazer uma pessoa para o outro lado”, esclareceu.

Quanto ao futuro desta exposição, o barbeiro e tatuador adiantou que a ideia passa por “migrar para outros sítios”.