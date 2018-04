Somague volta às empreitadas milionárias

A Somague Engenharia está de regresso às obras de milhões de euros na Região. A empresa foi a vencedora do concurso público, lançado em Julho do ano passado, para a construção da nova escola da Ribeira Brava - Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

Há praticamente três anos que a empresa não ganhava uma obra de milhões na Região. A última havia sido em Maio de 2015, para a Ampliação e Reabilitação do Cais Norte do Porto do Funchal, adjudicada pela APRAM - Administração dos Portos da Madeira. Foi um negócio de 3,9 milhões de euros.

Depois de algumas outras adjudicações insignificantes, para a dimensão da Somague, a empresa obteve uma obra de 6,4 milhões de euros. A nova escola da Ribeira Brava deve ficar concluída em 545 dias, aproximadamente um ano e meio. Mas o prazo só começa a contar após ao visto do Tribunal de Contas, que é aguardado.

Ainda assim, os 6,4 milhões de euros ficam significativamente aquém do montante que o Governo Regional, através da Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas se predispôs a pagar, oito milhões de euros. Para esse desfecho feliz, do ponto de vista do cofres públicos, em muito terá contribuído o facto de ter havido 11 concorrentes à obra: Edinorte - Edificações Nortenhas; Somague- Engenharia, que venceu; Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas; AFAVIAS - Engenharia e Construções - Açores; AFAVIAS - Engenharia e Construções; RIM – Engenharia e Construções; Alexandre Barbosa Borges; Conduril - Engenharia; Mota Engil; Socicorreia Engenharia; e Edimade - Edificadora da Madeira.

Quando foi conhecida a adjudicação, Fernando Simões, director de desenvolvimento de negócio da Somague, disse à Lusa que “é sempre uma honra [a empresa] estar associada a equipamentos que representam a educação das gerações futuras, assim como de ter a possibilidade de dar continuidade à actividade da empresa na ilha da Madeira, onde tem uma presença notável há várias décadas”.